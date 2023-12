Palacio Chino, en sus últimos días

El Palacio Chino, tradicional restaurante oriental que se ubica en la calle Donato Guerra número 25, frente a la Alameda Zaragoza de Torreón, atraviesa por sus últimos días, pues en breve será demolido para dar paso a otro desarrollo.

Francisco Torres Suárez, director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial en el Municipio, confirmó que se autorizó la demolición del emblemático inmueble, luego de que la Dirección del Centro Histórico corroboró que no está catalogado como edificio protegido ni dentro del patrimonio de la ciudad.

"Sí, fue adquirido por empresarios, también compraron otros dos inmuebles en esta calle y los van a demoler", explicó, "antes de esto se les pidió el trámite ante la Dirección de Centro Histórico de que no fuera catalogado, yo sabía que iba a hacer ruido por lo emblemático de la construcción pero no está catalogada, entonces no podíamos negar el permiso".

El restaurante destacó por ser de los primeros que ofrecieron la comida típica china en la región lagunera, de forma tradicional, los chefs eran orientales, así como la mayoría del personal, la decoración y la fachada. Incluso utilizaban muchos ingredientes importados directamente desde dicho país.

No obstante, desde hace más de 10 años permanece cerrado, pues según los vecinos, los propietarios volvieron a su país de origen cuando se desató la ola de violencia en la región, entre 2011 y 2012. Así que de un día a otro cerró.

Posteriormente, debido a la curiosidad que despertaba entre algunas personas ingresar a las instalaciones, muchos con la intención de robar lo que pudiera haber quedado de decoración, fue necesario colocar malla ciclónica para alejar a la gente y evitar un mayor deterioro del inmueble.

Se trata de un inmueble muy conocido y apreciado en la ciudad por los detalles en sus techos y la belleza de su fachada, no obstante, Torres Suárez reiteró que no está considerado dentro del patrimonio, por lo que no existe ningún impedimento legal para que sea demolido.

"Al parecer será infraestructura hospitalaria", comentó.

El director de Urbanismo recordó que el inmueble estaba abandonado desde hace más de una década y que el interior estaba muy deteriorado.

"Estamos bien 'requisitosos' con las licencias de demolición y sí han cumplido", expresó.