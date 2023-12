Paisanos se quejan de Banjercito en la exgarita del kilómetro 53 en Allende

Aún no inicia el periodo de mayor afluencia de paisanos por la carretera federal 57 y ya iniciaron las quejas contra el personal de Banjercito que se localiza en el módulo interinstitucional que se localiza en la exgarita del kilómetro 53 en Allende; pues en menos de 30 minutos, a dos paisanos les fueron negados los permisos para el internamiento de sus respectivos vehículos.

Tras más de 25 años viajando de Estados Unidos a México, aunque esta es la primera vez que lo realiza por Coahuila, Rubén Alexander Rizo, proveniente de Dallas, Texas; manifestó su molestia y desconcierto, pues está es la primera ocasión en la que un módulo de Banjercito le niegan dicho documento.

"El supervisor de Banjercito se rehusó a entregarme el permiso, que porque le falta JR a mi título. Mi papá se llama igual, pero el no tiene segundo nombre, él no se llama Alexander; se llama Rubén Rizo y yo me llamo Rubén Alexander Rizo, le comprobé mi dirección, mi papá tiene una dirección diferente, le comprobé con la registración del vehículo que sí dice JR y ni así me la quiso entregar. Se molestó la persona porque estaba argumentando con él", dijo el paisano.

Rubén Alexander Rizo detalló que también le presentó a la autoridad una cancelación de que cruzó en el mes de abril y recibió como respuesta que no se la puede aceptar, pues si el título no dice JR no se lo puede aceptar, porque quizá la unidad es de su papá. Estableciendo que nunca había tenido ese problema con ninguno de sus vehículos.

Otro de los casos fue de el de Luis Arturo Hernández, proveniente de Eagle Pass y quien a realizar el permiso de internación de su vehículo, pero el cual se lo negaron pese a que llevaba todos los documentos e inclusive, que ya ha cruzado en anteriores ocasiones con dicha unidad.

Preciso que se trata de una unidad tipo Van y así lo establece el título de propiedad, sin embargo, al revisar físicamente la unidad, en una etiqueta que se localiza en el marco de la puerta del conductor, donde vine información de la unidad como número de serie y demás, en el tipo de unidad dice: bus-not bus school.