Paga AHMSA con 5 días de retraso a obreros

Altos Hornos de México (AHMSA) depositó el salario y el premio de asistencia de la semana pasada a los trabajadores sindicalizados. El retraso en esta ocasión para ellos fue de cinco días, y este jueves deberá realizar el pago correspondiente a la semana actual.

Trabajadores de confianza a su vez confirmaron que la empresa les pagó una de las dos quincenas que les debe. La empresa sigue sin electricidad, sin gas ni insumos para producir acero.

El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos desconfía de los anuncios de la siderúrgica después de una serie de notificaciones que hizo ésta y no cumplió, y declaraciones de hechos que pudieran ser falsos o ilegales.

Ismael Leija Escalante, Secretario General nacional, señaló que la empresa anunció semanas atrás el pago inmediato del ahorro, retenido desde diciembre pasado. El depósito aún sigue sin llegar a los trabajadores.

Sito también las fechas señaladas por la fundidora para cubrir los sueldos, que semana tras semana se incumplen.

Agregó que el boletín informativo dado a conocer donde se informaba la inversión de 200 millones de dólares de recursos frescos para capital de producción obtenidos de la venta de la mayoría de las acciones, puede ser falso o es ilegal.

Leija Escalante señaló que la juez encargada del proceso de quiebra de Altos Hornos de México, Mónica María Elena Rodríguez Alvarado, dijo que los accionistas no pueden vender, enajenar, hipotecar o traspasar acciones, pues el único autorizado es el síndico nombrado por ella para la conversión legal que se realiza en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Monclova.

“El anuncio que hizo (AHMSA) la semana pasada nos dio esperanzas: que ya se hizo la venta y que llegarán recursos para empezar la producción. Pero la Jueza dijo a los medios de comunicación que no es legal el traspaso” expuso.

Manifestó que los trabajadores están al límite de su situación económica. Varios perdieron sus automóviles y otros patrimonios al no poder pagar porque no reciben su salario integrado se los depositan en la fecha establecida.

Manifestó que no cree en lo que anuncia en la metalúrgica, agregó que los conatos de violencia que vivió la Sección 147 por la tarde representan un riesgo real para los trabajadores sus representantes.

“No voy a poner en riesgo la integridad de los dirigentes locales. Ya no haré declaraciones sobre cuándo pagará la empresa, pues me dicen una cosa y no la cumple, y los obreros enfurecen por el engaño y no ven quién se la hizo, sino con quién se desquitan” externó.