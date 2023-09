Padres y madres de familia toman secundaria ‘Nueva Laguna’ para exigir que no remuevan a maestros

Padres y madres de familia tomaron este martes la escuela secundaria técnica industrial del Estado "Nueva Laguna" de Torreón debido a que la Secretaría de Educación de Coahuila removió a cinco trabajadores: tres docentes, un subdirector y un director.

En un oficio firmado por Yanet Argentina González de la Cruz, directora de Asuntos Administrativos, se dio a conocer que estas personas se presentarían a cubrir, de manera provisional, otros cargos (fuera de la escuela) hasta que se resuelva su situación laboral.

(FERNANDO COMPEÁN)

Esta situación provocó la molestia de los padres de familia, pues aseguran que los docentes tenían más de 20 años de servicio en este plantel y que no habían tenido queja alguna en lo referente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Minutos después de las 6:30 de la mañana, colocaron candados en los accesos principales y pancartas que decían “Apoyamos y queremos en esta escuela a los compañeros profesores: Wong, Pliego, Juan Carlos Martínez, Ricardo Vázquez y a nuestro director César Montoya. Justicia para ellos”, “Queremos a nuestros maestros” y “Queremos al profe Carlitos”, entre otros.

Ricardo Vázquez Solís, quien se desempeñaba como subdirector, explicó que hace una semana hubo una problemática en la que una persona que tenía el cargo de subdirectora acusó al director de supuesto acoso laboral. A este último, le llegó un oficio de la Secretaría para notificarle que ya no podía permanecer en la escuela y que tenía que cubrir su horario en la supervisión. Las madres lo rechazaron y en esa ocasión, se determinó, en conjunto con las autoridades educativas, que el director seguiría y que la subdirectora se reubicaría.

(FERNANDO COMPEÁN)

Sin embargo, el maestro indicó que lo anterior no se cumplió y explicó que “estábamos empalmados dos subdirectores, yo tengo aquí 23 años de servicio, saqué el primer lugar en Usicamm, pero en ese entonces me enfermé de cáncer y hubo un proceso de cambios en el cual yo no pude entrar y arbitrariamente me movieron hasta el último lugar de la lista, mandándome a Hércules, Coahuila, pero con mi problema yo no me podía ir porque no había seguro social ni farmacias, entonces me amparo y un juez ordena que no me mueva de aquí. Usicamm mueve a la maestra que dicen que gano aquí por el cambio y aquí estábamos los dos, y desde que llegó ha querido sacarme respaldada por la supervisora, entonces de ahí se vino todo el problema”.

Agregó que siempre se ha batallado con docentes interinos y que acudió la jefa de sector a la escuela para proponerles que a través de otras figuras educativas se cubrirían las ausencias de dichos maestros. Ellas se negaron y se acordó que hoy mismo, una comisión de padres y madres de familia se reunirían con la coordinadora de Servicios Educativos de la región, Flor Estela Rentería Medina.

Los inconformes aseguran que no hay demanda interpuesta por el supuesto acoso laboral y exigieron que no se tomen represalias contra los profesores que apoyaron en su momento al director. Lo que piden es que el departamento Jurídico de la Secretaría de Educación sea imparcial, que investigue el asunto a fondo y que hasta que se determine si existe alguna culpabilidad o no, se tomen las acciones correspondientes. Las madres de familia pidieron a las autoridades educativas hacer un sondeo entre las y los estudiantes pues “al final de cuentas ellos son quienes conviven con los maestros que nos quitaron. El director venía sábados y domingos a darle vueltas a la escuela, ¿quién hace eso?, también recolectaba botellas en las orillas del cerro para ponerlas en las bardas y evitar vandalismo y robos, en otras escuelas el problema es que no quieren a los maestros pero aquí sucede al revés”.

Finalmente, los quejosos abordaron unidades del transporte público para trasladarse hasta la coordinación de Servicios Educativos a fin de buscar una solución. Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública para levantar el reporte de los hechos, esto en la colonia Lázaro Cárdenas.