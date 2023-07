'Pacientes se echan aire con cartones'

Ayer se denunció deterioro en centros de salud y hospitales de La Laguna de Durango y la situación se ha agravado con las altas temperaturas que han oscilado en los 40 grados centígrados en la región.

En un recorrido que hizo la Comisión de Seguridad e Higiene de la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), se pudo observar que hay deficiencias en los aires acondicionados, lo que impacta negativamente en la atención que presta el personal de salud a los usuarios y en la operación de las unidades, pues se han llegado a suspender algunas cirugías. Además, está en riesgo el almacenamiento de los medicamentos, ya que necesitan refrigeración para su adecuada preservación.

También se ha identificado que no se le da mantenimiento preventivo a los sistemas hidráulicos y de energía eléctrica, lo que ha provocado daños en los plafones, humedad e inodoros tapados.

"En el almacén de Lerdo no hay clima, ahorita que fuimos el termómetro marca 30 grados a las 10:30 de la mañana, si no hay medicamento y el poco que tenemos está a altas temperaturas, se va a dañar. Tenemos también el ejemplo del (Centro de salud) Isauro Venzor, es un almacén grande, ahí detectamos hasta 32 grados, de hecho las botellas de suero y jarabes, hay unos que ya están hinchados", señalaron José Luis Velázquez y Lourdes Bustamante, miembros de la Comisión de Seguridad e Higiene.

La secretaria general de la Sección 188, Rafaela Zapata Morales, recordó que esta situación ha traído como consecuencia manifestaciones de trabajadores, una de ellas, se registró antier en el Hospital General de Lerdo.

"Lamentablemente aquí estamos viendo la falta de presencia de los administradores de las unidades, así como también los jefes de mantenimiento. Para ellos siempre es muy fácil escudarse que Durango no apoya, que Durango no envía recursos, que Durango no les da nada, siempre es la misma contestación, pero en realidad ellos tienen un compromiso y una responsabilidad como autoridades, en este caso administrativas y también los directivos de los hospitales, así como los jefes de mantenimiento", expuso.

Dijo que hace unos días, la secretaria de salud de Durango, Irasema Kondo Padilla, le informó que sí se estaba dando el mantenimiento a los aires acondicionados, "pero no son los resultados esperados, seguimos con el mismo problema".

INSTALAN MINISPLITS EN DIRECCIONES

Agregó que hace unas semanas llegaron minisplits al Hospital General de Lerdo y que la distribución "no fue atinada, ¿por qué?, porque no puede ser posible que se instalen en lugares donde no se da atención al paciente y que se pongan en áreas donde únicamente es el personal el que está.

No puede ser posible que un minisplit se haya puesto en la dirección o en jefatura de Enfermería, ellos deben tener condiciones favorables pero lo principal para nosotros es donde se da atención al paciente…".

Zapata Morales dijo que pese a que Urgencias es una de las áreas de mayor afluencia, no tiene suficiente ventilación. "Los pacientes están echándose aire con cartones, limpiándose el sudor hasta con su misma ropa, cuando pueden solucionarse esos problemas y pueden evitarse las situaciones que hoy se están enfrentando, es por las malas decisiones de las autoridades que tenemos ahorita localmente".

Rafaela Zapata Morales pidió resultados efectivos, a fin de mejorar las condiciones laborales de la base trabajadora y de las personas usuarias. Señaló que lo ideal, es que supervisen todas las unidades de salud, pues "La Laguna tiene muchas carencias".

La secretaria enfatizó que hasta ahora, las coordinaciones de Hospitales y de Jurisdicciones Sanitarias del estado de Durango no han dado resultados. "Ni el de hospitales, ni la de las Jurisdicciones han funcionado, porque no tenemos presencia de ellos, aparte se les hace el llamado y no contestan ni el teléfono, no nos sirve de nada tener esas coordinaciones".