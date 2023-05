Pacientes con lupus, al sol y sin medicinas

El sol es "su peor enemigo" y aún así, pacientes con lupus tienen que esperar un largo periodo de tiempo a las afueras de la farmacia del Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón para surtir su receta médica.

Un paciente, que prefirió no revelar su nombre por temor a represalias, dijo que su enfermedad ha desencadenado una fotosensibilidad que cualquier exposición a los rayos ultravioleta le provocan erupciones y picazón en su piel, principalmente en su rostro.

No resulta extraño, que todos los días haya enormes filas de personas a las afueras de la farmacia de la clínica No. 16, ubicada sobre el bulevar Revolución. De hecho, se encuentra junto a la farmacia de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71.

"El sol es nuestro peor enemigo porque nos debilita mucho, de hecho los doctores nos dicen que nos cuidemos del sol porque es nuestro peor enemigo, tenemos que usar manga larga o sombreros para proteger la cara.

De hecho se nos complica en los meses de mayo y junio porque hay mucho sol", mencionó el hombre.

Pidió al Instituto buscar estrategias para agilizar y eficientizar el surtimiento de recetas médicas en las farmacias, sobre todo porque hay personas que por su condición de salud no pueden estar tanto tiempo expuestas al sol.

Y la situación no termina ahí, pues otra problemática que enfrenta la derechohabiencia es la falta de algunos medicamentos. El pasado viernes 28 de abril del año en curso, algunos pacientes con lupus acudieron a la farmacia de la clínica No. 71 y no pudieron surtir la receta médica.

"Medicamento pendiente", decía el sello que les colocaron en sus recetas individuales. No encontraron Pinaverio tableta (Cada tableta contiene Bromuro de Pinaverio 100 mg envase con 14 tabletas).

Tampoco había Hidroxizina gragea tableta ni Amitriptilina tableta, así como Tramadol-paracetamol y Sucralfato tableta. En pediatría, otras familias han tenido dificultades para que les surtan Metotrexato solución inyectable de 50 mg.

"Y a veces pasa que nosotros como pacientes vamos a la 16 a que nos atiendan y nos dicen en la farmacia que ahí no hay medicamentos, que los medicamentos están en la farmacia de la 71 y no nos surten, eso está mal, nosotros no sabemos qué tanto problema hay de que la 16 a la 71 o viceversa se pasen las medicinas", dijo otra de las pacientes.

CONMEMORACIÓN

Con el fin de concientizar a la población sobre el lupus, dar educación y mejorar los servicios de atención médica a las personas que viven con la enfermedad, así como aumentar la investigación sobre las causas y cura, cada 10 de mayo se conmemora el Día Mundial del Lupus.

La Secretaría de Salud federal señala que esta enfermedad puede causar variedad de síntomas, los cuales también se presentan en otras enfermedades como artritis reumatoide, trastornos de la sangre, fibromialgia, diabetes, problemas de la tiroides, corazón, pulmones, músculos y huesos.

10 DE MAYO es el Día Mundial del Lupus y se busca mejorar el servicio de salud ofrecido a las y los pacientes.

Síntomas

Enfermedad.

* Conocido como 'el gran imitador', el lupus es una enfermedad que ocasiona diversos síntomas, que van desde pérdida de peso y fatiga inexplicable, hasta daño en corazón, pulmón y riñones que puede llegar ser mortal sin un diagnóstico certero.

* El IMSS dice que una persona debe sospechar del lupus y acudir al médico cuando sufre dolor en articulaciones durante varias semanas, que no mejora ni al recibir tratamiento; fiebre sin causa aparente, al igual que cansancio y pérdida de peso que no se relaciona al esfuerzo de las actividades diarias y manchas en la piel que empeoran con la exposición al sol.