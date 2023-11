OTRA VEZ… ¡RIDÍCULO!

El Manchester United siempre se supera. Ya no alcanzan los adjetivos para describir lo que sucede con el equipo de Old Trafford, que a mitad de semana tenía una tarea muy importante por hacer y no hizo. Ahora, y en pleno noviembre, parece que la temporada está echada a la basura.

Sin Copa, sin posibilidades reales de Premier y muy probablemente sin competición europea. No Champions, no Europa y no Conference. Sin ninguna competición europea. Y es que los de ten Hag han tenido una fase de grupos que roza lo vergonzoso. Derrota ante el Bayern, Galatasaray y Copenhague que los colocan como últimos del “A”. De hecho, la única victoria la sacaron de milagro con un penal que atajó Onana en el añadido. Les queda por visitar Turquía y recibir al Bayern, siendo que los alemanes ya están clasificados y nadie los moverá del primer puesto. La duda está entre Galatasaray y Copenhague que tienen cuatro unidades y los Red Devils, que apenas suman tres. Pero es que siendo francos, no se ve por dónde. Ni aunque estuvieran Lisandro Martínez o Casemiro disponibles se vería por dónde, y para prueba, que Varane no sea considerado titular por encima de Evans o Maguire.

Y es que el partido le dio la oportunidad al galo de ingresar tras una lesión de Evans en la primera parte, pero se le vio demasiado tímido, sin confianza, falto de ritmo y buscando pases hacia atrás constantemente. Luego, la exhibición de la defensa completa que dejó al desnudo las carencias profesionales que tienen Dalot o Maguire y que costaron una dura victoria que ya estaba siendo encaminada a pesar de la expulsión de Rashford, otro que desde hace un muy buen rato no se encuentra ni parece interesado en encontrarse.

SEGUNDO TIEMPO

Lo “bueno” de esto es que viene un partido en El Teatro de los Sueños que a priori es para ganar confianza: Luton, equipo que no ha ganado en sus últimos cinco partidos ligueros y que marcha en la 17 de la general. Después de eso, el United visita al Everton, que son decimosextos actualmente y que tampoco deberían significar mayor complicación para el Manchester. Pero es que el Manchester se complica por sí mismo los partidos, no necesita de un rival para hacerlo.

La tormenta vendrá después de Goodison Park. Visita complicadísima y a jugarse todas las mínimas opciones contra el Galatasaray el 29 de noviembre, para luego recibir diciembre con una visita al Newcastle, y cuatro días después, hacer los honores con el Chelsea: ambos duelos por Premier. Tres días después vuelven a ser locales ante Bournemouth y de salir vivos en Turquía, ahora sí definirán su suerte ante el Bayern el día 12 del siguiente mes. Si pareciera poco todo esto, el 17 van a Anfield para el Clásico Inglés.

En fin. Lo del Manchester parece que no será esta temporada. Este equipo da un paso hacia adelante por 20 hacia atrás. Venían de una campaña que acabaron en los primeros lugares de la tabla, que ganaron la Carabao y que echaron al Barcelona de la Europa League para meterse hasta los cuartos de final y caer ante el equipo que terminaría campeón. Si quieren enderezar las cosas, el primer pasito será agarrar confianza este sábado cuando reciban al Luton.

TIEMPO EXTRA

En los últimos días ha surgido mucha información con que por fin Sir Jim Ratcliffe, dueño de la compañía química Ineos, se hará con el 25% del Manchester United y con eso, empezarían a haber cambios para construir una estructura futbolística a mediano y largo plazo.

Oscar Parra Silva

[email protected]