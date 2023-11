'Operativo seguirá lo que resta del año'

El operativo que se aplica por El Buen Fin se mantendrá lo que resta del año con el propósito de garantizar que esta época transcurra sin incidentes y que la ciudadanía cuente con la seguridad necesaria, al incrementarse la disposición de recursos económicos.

Durante la reunión semanal de seguridad que en esta ocasión presidió la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, en representación del alcalde Román Cepeda, se destacó la importancia de la labor coordinada para mejores resultados.

La funcionaria indicó que el edil solicitó a las dependencias y corporaciones de seguridad mantenerse alerta ante el cierre de año, por lo que el operativo se extenderá para cubrir eventos importantes como la entrega de aguinaldos, peregrinaciones, posadas, fiestas de fin de año, entre otros, que traen consigo un aumento en la movilidad y en las transacciones económicas.

Fernández indicó que habrá también atención especial para inhibir los robos a casa habitación, ya que por la temporada muchas familias acostumbran a salir de la ciudad.

Solicitó también que se lleve a cabo una labor informativa a la ciudadanía con las recomendaciones de seguridad propias de la época, ante la importancia de que sepa qué hacer tanto para prevenir como para que se atiendan los ilícitos.

La secretaria del Ayuntamiento dijo que por primera vez en lo que va de la actual administración municipal, el pasado jueves no se recibió un solo folio por robo "no solamente de robo a casa habitación, sino también a persona, de vehículo entre otros, y no hubo incidentes".

Referente al índice general de incidencia delictiva del 8 al 14 de noviembre de 2023, el comisario César Perales, director de la Policía Municipal, informó que con relación a la semana anterior, presentaron disminución los delitos de robo de vehículo, 50 por ciento, con dos eventos; robo de vehículo con violencia, 50 por ciento, con un evento; robo a local comercial, 53 por ciento, con seis eventos; robo a local comercial con violencia, 100 por ciento, con cero eventos.

Se registró un robo de accesorio de vehículo y un robo a persona, no hubo robo a transporte público.

Derivado de las acciones tomadas durante la semana anterior, la Policía Municipal efectuó 88 detenciones que fueron consignadas al Ministerio Público y 149 remitidas al Juez Calificador.

Además, cuatro detenidos por violencia familiar fueron enviados al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

El Grupo de Reacción Laguna logró la detención de ocho personas por posesión de narcóticos.

Se mantienen en operación 227 comités vecinales y se realizaron reuniones de proximidad en las colonias Ampliación San Ignacio, Satélite Laguna y Centro.