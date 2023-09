Operaría en Monclova administrador ilegal de app de transporte

El sindicato cetemista de taxistas de la Región Centro de Coahuila solicitará a las autoridades que investiguen la presencia de un individuo que estaría operando desde Monclova, de manera ilegal, una plataforma de transporte por la que cobraría a los choferes una cuota, a los usuarios, un servicio y evadiría al fisco municipal, estatal y federal.

Javier Hernández del Ángel, secretario general de la Federación de Trabajadores de Transporte en la Región Centro de Coahuila, aseguró que hay una persona operando a nivel local una plataforma tipo InDriver que estafa a los choferes, a quienes hace creer que están laborando legalmente, y evade al Ayuntamiento, han estado y la Federación en el pago de los impuestos correspondientes.

Sostuvo que esta persona cambia cada dos o tres meses de domicilio para no ser detectado, pero opera la app a nivel local y se lleva miles de pesos diarios de cobros que realiza por vender el espacio y el tiempo a los chóferes de plataforma.

Expuso que solicitará a las autoridades municipales que investiguen, pues la aplicación no sólo engaña a usuarios y chóferes, causa un daño económico al Ayuntamiento, al Estado y a la federación, porque no paga el 1.5 por ciento de impuestos correspondientes a cada viaje, ni los impuestos, permisos y derechos a los tres órdenes de gobierno, pero les hace creer a los operadores que si está cubriendo el pago y que por lo tanto no están en riesgo de ser detenidos y multados.

Esta plataforma, que lleva presuntamente por nombre InDriver Monclova, cuenta con tecnología para que los operadores y los usuarios de servicio puedan contactarse vía aplicación.

Dijo que los choferes les cobra por adelantado una cuota a la que llamó saldo, de la que va tomando porcentaje que corresponde por cada viaje que realiza el transportista.

Sin embargo, estos cobros que se les hacen y que en teoría incluyen el pago de los impuestos, permisos y derechos municipales y estatales, son escamoteados y no llega lo correspondiente a las arcas públicas.

La plataforma en cuestión, agregó el representante cetemista, no está registrada ante las autoridades municipales, lo que implica una violación más a la ley y otro engaño a los choferes.