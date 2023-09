Omar García Harfuch buscará candidatura para jefe de Gobierno en CDMX

El exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que tomó la decisión de participar en el proceso interno de Morena para ser el Coordinador de la Defensa de la Transformación en CDMX.

Destacó que durante su gestión al frente de la policía se redujeron en 50% los delitos de alto impacto. Precisó que cree en el proyecto humanista que encabeza el presidente y la jefatura de gobierno.

Harfuch señaló que compromiso por servir el absoluto, por lo que en breve iniciará los recorridos en las 16 alcaldías de la capital del país.

Blanco se baja de la contienda

Aunque sostuvo que en su reunión de ayer con el dirigente nacional, Mario Delgado, no le pidió abandonar su aspiración, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, adelantó que sostendrá una reunión con Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T. Y así lo dijo "y seguramente me pedirá que me baje de la contienda interna".

En ese escenario afirmó que acatará la instrucción porque el objetivo es lograr la unidad en Morena y ganar todas las gubernaturas que se disputarán en el 2024. Blanco Bravo agradeció el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para lograr la multiplicación de obras en el estado de Morelos.

Momentos después, el exdeportista, informó en redes sociales que ya no contendría por la jefatura de gobierno por la Ciudad de México.