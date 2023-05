Ofrecen misa por lluvias en La Laguna

A los pies de la monumental cruz y justo en el punto que une a Coahuila y Durango, se ofreció una misa rogativa por las lluvias en la Comarca Lagunera, a la que asistieron sacerdotes tanto de la Diócesis de Gómez Palacio como de la Diócesis de Torreón, la cual estuvo presidida por el obispo Jorge Estrada Solórzano.

Si bien las lluvias sorprendieron a los laguneros el fin de semana, sobre todo a los que viven del lado de Durango al caer lluvia acompañada de granizo, monseñor consideró que no son suficientes porque fue una precipitación muy focalizada.

"Lo que hace falta es que haya agua sobre todo para la siembra", dijo el obispo, quien comentó que en su viaje a Mazatlán, le tocó ver algunos conatos de incendio en Nombre De Dios y otras zonas, por lo que consideró urgente la lluvia.

Estrada no descartó la idea de que esta celebración pudiera convertirse en una tradición para los laguneros.

"Me parece que ya lo era, no nos podíamos poner de acuerdo, de hecho don Luis (Martín Barraza, obispo de Torreón) no va a poder venir porque tiene dos parroquias dedicadas a San Isidro y no hubo forma de acomodarse".

Fue poco antes de las 18:00 horas, que fueron llegando los fieles al vado del río Nazas, para asistir a esta celebración, que desde hacía más de 20 años no se ofrecía para pedir por la lluvia.

"A petición de mucha gente que recuerda que esta misa ya se había realizado en otros en momentos y poniéndonos en la confianza de Dios para que provea de las lluvias necesarias para todos los agricultores y todas las necesidades que tenemos aquí en la Diócesis", dijo el obispo de Gómez Palacio.

En representación del obispo de Torreón, asistió el vicario general, José Luis Escamilla.

"Una iniciativa que responde a la necesidad lagunera, que ya años hace que no hacíamos una misa por la lluvia, que nos hace bien rogar por la lluvia… San Isidro es un poderoso intercesor, nos auguraba y nos animaba a esta misa", dijo el vicario, tras las lluvias de días pasados.

Sobre la posibilidad de una tradición, dijo que sería una bonita iniciativa, "que llueva donde las presas se alimentan a la región".

A la misa, en donde el cielo por un momento amenazó con una tormenta, asistieron poco más de 300 fieles, tanto del lado de Coahuila como de Durango.