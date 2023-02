Ofertan alrededor de 140 empleos para jóvenes en Madero

Alrededor de 140 personas acudieron el día de hoy a las oficinas móviles que se instalaron en el Centro Cultural de Madero, por parte del programa Jóvenes Construyendo el futuro.

Desde las 10:00 horas comenzaron a acudir los jóvenes de distintas edades que actualmente no estudian o trabajan, y que han presentado problemas en su registro, o que bien, no tienen la oportunidad de realizar el trámite debido a que no tienen acceso a internet.

Sin embargo, los aprendices, no fueron los únicos en asistir, también un grupo de comerciantes se acercó al lugar con la intención de inscribirse al programa como tutores y brindar la oportunidad a quienes así lo deseen.

Iván Jimenez Moreno, director estatal del programa, fue quien se reunió con el grupo de personas para aclarar que por el momento se encontraban brindando atención.

“Si bien pueden realizar el registro a través de nuestra plataforma de internet, el programa también hace trabajo de campo, si hay alguien que no esta participando nos acercamos y los invitamos a participar”, indicó el funcionario a los representantes de los centros de trabajo.

Además explicó que los lugares de trabajo deben estar completamente verificados, legales, y que cuenten con espacio disponible para ofertar el trabajo entre los jóvenes, y el trámite es más tardado y complicado, por lo que optó por agendar a los interesados en prestar las vacantes.

“No podemos atenderlos en este momento ya que la atención de hoy es unicamente para los jóvenes, además que los lugares de trabajo nos lleva alrededor de 40 minutos registrarlos”.