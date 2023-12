Obra del británico Damien Hirst llegará por primera vez a México en 2024

A través de un comunicado, el Museo Jumex anunció que en 2024 recibirá la obra del artista británico Damien Hirst.

La muestra, titulada Vivir para siempre (por un momento), se exhibirá del 23 de marzo al 25 de agosto de 2024 y fungirá como parte central de la celebración por el décimo aniversario de este museo fundado en Ciudad de México el 19 de noviembre de 2013.

Se informó que la el trabajo de curaduría se realizó en conjunto entre el propio Hirst y la curadora Ann Gallagher. Vivir para siempre (por un momento) ofrece una visión completa de la obra del artista entre 1986 y 2019. Se nutre por 60 obras entre instalaciones, esculturas y pinturas. Se incluyen algunas de sus series más icónicas como Natural History, Spin Paintings, Medicine Cabinets, Cherry Blossoms, así como las pinturas de puntos y mariposas.

Sobre la exposición de su trabajo en México, Damien Hirst expresó: “Estoy entusiasmado de presentar mi primera exposición en un museo en México, de hecho mi primera exposición en un museo de América Latina, en el Museo Jumex el próximo año. México siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, un segundo hogar. Me encanta su increíble cultura: el Día de los Muertos y las mariposas de Michoacán. Mucha gente dice que mi trabajo trata sobre la muerte, cuando no es así, trata sobre la vida, y la muerte es simplemente una parte de la vida. Mi madre me enseñó a enfrentarme siempre a las cosas de la vida que no puedes evitar. La muestra incluye algunas de mis series de obras más conocidas y también incluirá algunas piezas poco vistas que espero resulten emocionantes para los visitantes del museo, mayores y jóvenes”.

Mientras que Eugenio López, presidente de la Fundación Jumex, agregó: “Hemos estado trabajando durante más de dos años, en colaboración con Damien Hirst, para crear una exposición inspiradora que permita a nuestro público adentrarse en el extraordinario mundo de uno de los artistas más significativos del momento y de la historia del arte. Estoy inmensamente orgulloso de presentar esta exposición en México”.

Nacido en Bristol, Inglaterra, en 1965, Damien Hirst es uno de los artistas más solicitados y polémicos de la actualidad. Llamó la atención por vez primera en 1988, cuando curó la exposición colectiva Freeze, durante el curso de su segundo año en Goldsmiths, la escuela de arte de la Universidad de Londres. A raíz de su obra The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo), un tiburón de 1.21 metros de largo conservado en un tanque de formol, Hirst se convirtió en una figura importante del arte internacional.