Objetivo de parquímetros no es recaudatorio: RAC

El objetivo del nuevo sistema de parquímetros digitales no es recaudar, sino mejorar la imagen, propiciar el orden y parte de un proyecto para rehabilitar el Centro Histórico de la ciudad, dijo el alcalde Román Alberto Cepeda González, al destacar que las tarifas por el uso de cajones como exclusivos no son definitivas y estarán sujetas a revisión, además de que por el momento no se van a aplicar cobros de ningún tipo.

Refirió que tanto los dueños de comercios como los empleados de los mismos y de todos los centros de trabajo, no deben preocuparse ni confundirse, pues las autoridades estarán flexibles a hacer las modificaciones que sean necesarias, sobre todo para que cuenten con la certeza de que no tendrán que gastar cantidades elevadas de su dinero en pagar por el estacionamiento de sus vehículos mientras laboran.

"No hay nada de qué apurarse, es un tema que tiene que ver con imagen, orden y rehabilitación; incluso no hay un plazo para echarlo a andar porque primero se va a socializar y actualizar", indicó.

La tarifa de seis pesos por hora es la misma que se aprobó para la Ley de Ingresos de este año; la diferencia es que los parquímetros que hay actualmente en las calles no funcionan o están vandalizados, de manera que quienes acuden al centro no pagan la cuota.

Sobre el periodo de socialización de este nuevo sistema, Román Alberto Cepeda indicó que se podría extender, luego de que en principio se indicó que sería durante el próximo mes de julio.

"Se va a socializar, de ser necesario por un plazo mayor, generando toda la cercanía con las partes involucradas para escucharlos y estén de acuerdo", al señalar que la recaudación a través de este servicio no es significativa, y se empleará en crear un fondo para el mantenimiento del Centro Histórico de Torreón.

Desde hace algunos días, inició la colocación de tótems o señalizaciones verticales con la información sobre las tres opciones de pago que habrá disponibles para el nuevo sistema de parquímetros.

También se continúa con la balización o delimitación de cajones, así como el acercamiento con los dueños de establecimientos comerciales que deseen ofrecer el servicio en la modalidad de cobro en efectivo.

