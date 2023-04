Obispo de Torreón no asistirá al Viacrucis al considerarlo como una 'pasarela política'

Al considerar que se convierte en una “pasarela política”, el obispo de la Diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán anunció que no asistirá al Viacrucis del Cerro de las Noas. “Yo no voy a ir al Viacrucis…Tenemos que ver cuánto es el Viacrucis como pide la Iglesia y cuánto hay elementos extraños”, dijo monseñor este jueves.

Explicó que esos “elementos extraños” son precisamente esa “pasarela política”, en la que dijo que se convierte la representación del Viacrucis del Viernes Santo en Torreón.

“Algo que no me gusta es que sea como una pasarela política, una vitrina política donde van las autoridades y bueno, que fueran como feligreses, pero van, parece que andan en campaña”.

Ahora que en Coahuila se vive un proceso electoral “ahora que es tiempo de campaña, me queda claro que no es conveniente, yo no sé si vayan a ir las autoridades yo no tengo inconveniente…”, dijo el obispo y pide que sea algo serio y no solo un acto “folclórico”.

“Yo digo que hay ambigüedad de que si será el Viacrucis en espíritu, con el espíritu religioso, evangélico o es así como folclórico que ya uno lo cuestiona a veces de muchos Viacrucis, pero más cuando parece mucho olorcito político”.