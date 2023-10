Nuevo golpe contra el Poder Judicial

En un país de instituciones, que goce de transparencia tanto como de una representación popular auténtica, una de sus características lo es sin duda la división de poderes como punto de equilibrio. Y dentro de ese equilibrio debe de presuponerse la autonomía plena del Legislativo y el Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo, salvo en el caso de alguna eventualidad catastrófica, que el país se encontrara bajo estado de sitio respecto a otra nación que le invadiera o ya, interiormente, en franco estado de Guerra civil.

Nuestro país de momento-pese a la violencia que lo carcome-no se encuentra, al menos no aún, entre uno de estos extremos supuestos. Sin embargo, el Presidente de la República no ha cesado en su empeño de invadir la autonomía del Poder Judicial al igual que otras instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Acceso a la información y Transparencia (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE); donde López ha intentado desde imponer personajes títeres al frente del mismo cuando no descarrilar o entorpecer su funcionamiento, como cuando vetó hasta donde le fue posible el nombramiento de Consejeros para la Transparencia.

De aquí que, ante el escenario de las elecciones presidenciales del 2024 y la urgencia de dinero que disponer con la intención de comprar votos para asegurar la continuidad de su candidata de imposición, López apuesta por desbalijar al Poder Judicial en los fideicomisos asignados y que por ley le corresponden a sus trabajadores.

Según la retórica del Ejecutivo, estos nuevos recortes presupuestales no afectarán a los trabajadores de esta institución de la que pretende nada menos que la extinción de fondos por 15 mil millones de pesos, independientemente de las críticas de la oposición y del propio Consejo de la Judicatura Federal, insistiendo desde su púlpito matutino en: "Decirles a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados".

Ahora bien, sabiendo de antemano que desde el momento mismo en el que la Ministra espuria Yasmín Esquivel no logró imponerse como instrumento del tabasqueño para ocupar la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la elección de la Ministra Norma Piña, era de esperarse-como es su costumbre-que se encargaría de mantener una guerra de baja intensidad en contra de dicha institución.

Pese a los tres elementos perniciosos y serviles que aún se encuentran al interior de la misma, cabe subrayar que la Suprema Corte ha actuado como el último contrapeso frente a planteamientos inconstitucionales en cuanto a reformas y políticas prioritarias de la Administración federal como facultar al INAI poder ejercer sus funciones con menor número de Consejeros, la Ley que prohíbe cambiar el mando civil de la Guardia Nacional al militar, y la Ley Eléctrica, tan solo por mencionar algunos casos.

En vista de lo anterior, López amaga con un recorte presupuestario de entre 15 mil millones de pesos y 25 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, razón por la que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados le aprobó un dictamen que estipula la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial por al menos 15 mil millones de pesos, pese a las protestas airadas de los trabajadores de dicha Institución y los ataques peyorativos que estos han recibido del Presidente.

Por su parte-y esto es lo más grave-un informe presentado por parte del Colegio de Abogados de Nueva York considera que los recortes propuestos por el tabasqueño no son más que otro pretexto para minar la independencia del Poder Judicial bajo una falsa pretensión de austeridad, según refiere el documento citado: "Esto va en clara contravía de lo afirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido repetidamente que una reducción en el presupuesto del poder judicial puede obstaculizar la impartición de justicia en detrimento de los usuarios del sistema de justicia, producir demoras en los nombramientos y aumentar el número de funcionarios en carácter provisional".