Esmé Weijun Wang, autora de Todas las esquizofrenias, no recibió el diagnóstico oficial de trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar hasta 2013, ocho años después de haber comenzado a sufrir alucinaciones. Aunque era capaz de llevar una vida relativamente convencional, en ocasiones se veía asaltada por episodios psicóticos que la persuadían de estar muerta, o de que unas arañas le horadaban el cerebro, o de que un androide había suplantado a su marido.

Con enorme cercanía y una honestidad inquebrantable, Esmé Weijun Wang relata su historia y arroja luz sobre la enfermedad al examinarla desde su propia vivencia íntima, revelando cómo se siente la esquizofrenia desde dentro. Al hilo de su propio diagnóstico y de las muchas manifestaciones de la esquizofrenia en su vida, Wang reflexiona sobre el tema desde muy diferentes perspectivas, que oscilan desde las etiquetas que utilizamos para hablar de enfermedad mental hasta su manera de vestir o maquillarse para mostrarse como una persona de «funcionamiento alto»; desde la experiencia traumática del internamiento forzoso hasta su decisión personal de renunciar a la maternidad. Merecedor del Premio Graywolf Press de No Ficción, Todas las esquizofrenias es un libro directo, intenso y conmovedor, que proporciona una mirada única a una enfermedad que durante demasiado tiempo ha sido mal diagnosticada y tristemente incomprendida.

«”Esmé Weijun Wang está destinada a convertirse en una escritora importante, y este libro es su historia fundacional”, Los Angeles Review of Books.

SOBRE LA AUTORA

Esmé Weijun Wang es novelista y ensayista. Nacida en Míchigan, es hija de padres taiwaneses. En 2016 publicó su primera novela, The Border of Paradise. En 2017 fue escogida por Granta como una de las mejores novelistas estadounidenses jóvenes y en 2018 recibió el Premio Whiting. En 2019 Todas las esquizofrenias ganó el Premio Graywolf Press de No Ficción, entró en la lista de los libros más vendidos de The New York Times y fue seleccionado como uno de los libros del año por la revista Time.

Datos

Páginas: 228.Publica: Sexto Piso.