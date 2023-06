Con la única ayuda de la memoria, el narrador de esta novela emprende la tarea de explicarse a sí mismo acontecimientos de su niñez que en su momento no supo entender. De esa forma, todo lo que le dejó huella pero no percibió porque parecía dictado por las reglas de la más estricta provisionalidad, se muestra ahora en sus diferentes dimensiones, incluidas aquellas que tal vez sólo imagina. Premoniciones, deudas inesperadas, equivocaciones, remordimientos, motivos de júbilo y deseos de reconciliación y de revancha salen a la luz y hallan acomodo, sin contradecirse, en ese territorio donde el recuerdo de lo que fuimos se mezcla con la nostalgia de lo que ya nunca seremos, donde pasados que no nos pertenecen amenazan con condicionar nuestro presente y donde los secretos que quisimos desentrañar, cuando por fin se revelan, lejos de diluir la desazón que nos impulsó a investigar, contribuyen a confundirnos más.

Historia de silencios en la que lo que no se dice tiene tanta importancia como lo que se dice, París es un viaje nocturno, a veces reflexivo y a veces extravagante y desolado, en busca de la línea de sombra en la que los miedos habitan, pero es también, y por lo mismo, un periplo en pos del olvido, un recuento minucioso y esperanzado en el que las certezas pierden paulatinamente su razón de ser y son sustituidas, como si de un sueño se tratara, por el vacío del tiempo.

Sirviéndose de una prosa armoniosa y precisa, Marcos Giralt Torrente confirma en esta extraordinaria novela las expectativas que despertó con su primer libro, Entiéndame, y se ratifica como uno de los mejores narradores de su generación.

SOBRE EL AUTOR

Marcos Giralt Torrente (Madrid, 1968) debutó en 1995 con la colección de cuentos Entiéndame, a la que siguieron, entre otros libros, las novelas París(Premio Herralde de Novela) y Los seres felices. En 2010 publicó la novela autobiográfica Tiempo de vida (Premio Nacional de Narrativa y Premio Strega Europeo), uno de los libros más influyentes de los últimos años, referencia de muchos del mismo género: “Soberbio”, Javier Cercas; “Un texto sanador” (Rosa Montero); “Uno de los testimonios autobiográficos más hermosos y conmovedores sobre la relación paternofilial”, Fernando Aramburu); “Sin duda, el libro que más me ha conmovido en mucho tiempo”, Ignacio Martínez de Pisón; “Un libro perfecto e imprescindible”, Rodrigo Fresán.

Datos

Páginas: 304.

Publica: Anagrama.