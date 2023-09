La disponibilidad de agua en la Comarca Lagunera depende principalmente de los escurrimientos superficiales provenientes de los Ríos Nazas y Aguanaval, y de los acuíferos subterráneos. Una tercera fuente de disponibilidad de agua es la precipitación pluvial, la cual no obstante su importancia en el funcionamiento de la cuenca hidrográfica, su cosecha in situ para su utilización es menos importante debido a su escasa e irregular magnitud anual, en promedio 230 mm. No obstante, esta cantidad de lluvia si bien no es importante para producir cosechas en el campo lagunero, en las ciudades ocasiona inundaciones y daños a la infraestructura sanitaria y de movilidad así como a las casas habitación que fueron construidas en zonas de inundación.

Basados en la premisa de que vivimos en un desierto, tendríamos que cuestionarnos ya la posibilidad de aprovechar esta agua que sólo provoca problemas sin obtener un beneficio. La dirección de Medio Ambiente de Torreón a cargo de Susana Estens ha tenido acercamiento con académicos de la Universidad de Tucson (Estados Unidos de Norteamérica) quienes han desarrollado todo un sistema para cosechar agua de lluvia que luego puede usarse para regar jardines públicos o incluso en una vivienda aprovecharse de forma integral, es tiempo de prepararse para no desaprovechar ninguna de nuestras fuentes hídricas.

La disponibilidad de las dos principales fuentes de agua se encuentra estrechamente relacionada en el contexto de cuenca, una intrincada red de factores físicos, biológicos y sociales participan en dicha relación. En esta interacción surgen las zonas de escurrimiento y de recarga que luego se manifiestan en las impresionantes corrientes del Nazas y del Aguanaval que en su trayecto son retenidas o desviadas continuamente, mientras tanto, los acuíferos esperan el agua que logra infiltrarse y viajar através del sustrato geológico hasta los acuíferos que se llenaron gradualmente.

El agua subterránea es la fuente de agua dulce más abundante en nuestro planeta. Se estima que el volumen total de agua subterránea almacenada varía entre 8 a 10 millones de km cúbicos, aproximadamente el 96% del agua dulce no congelada que abastece casi el 50% del agua potable mundial y 43% de toda el agua usada en el riego de agricultura.

En nuestra región el agua subterránea ha sido la principal fuente de agua potable y ha sido la piedra angular del agua de riego para sostener la agricultura de forrajes que sustenta la la lechería regional. La cual como ya sabemos se convirtió rápidamente en una explotación no sostenible que ha afectado la disponibilidad y calidad del agua subterránea que ha impactado la salud de los laguneros, sus medios de vida, desarrollo económico y humano.

La importancia del agua subterránea en nuestra región quedó de manifiesto nuevamente cuando se anuncia que el Programa de Agua Saludable sólo aliviará el 55% de la demanda y que el resto continuará extrayéndose de los agotados y contaminados pozos urbanos, que originalmente estaba planeado dejarlos en stand by mientras el programa mencionado funcionara. Nuevamente queda sobre la mesa la urgente necesidad de regular las extracciones de agua subterránea e incorporarlas a un proceso de gestión que le permita transitar hacia la sostenibilidad.

Pero hay otro impacto de la sobreexplotación del agua subterránea que hasta hoy ha pasado inadvertido: la variación en tiempo de la cantidad y calidad de la descarga de aguas subterráneas es un factor de pérdida de biodiversidad en ecosistemas que dependen del agua subterránea, tales como nuestros más importantes humedales de la región como el humedal Ramsar del Parque Estatal Cañón de Fernández y el humedal del Cañón de la Cabeza y del Realito en la Reserva Ecológica Sierra y Cañón de Jimulco.

Una razón más: la gestión sostenible de las aguas subterráneas contribuye a la conservación de la biodiversidad.