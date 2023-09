'No tengo por qué callarme, no me gusta cómo trabaja', señala Leticia Herrera sobre 'Alito' Moreno

Considerando que "no tiene por qué quedarse callada", pues "no es palera de nadie", la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, manifestó que no le gusta cómo trabaja la dirigencia nacional de su partido, el PRI, a cargo de Alejandro Moreno, a quien reprochó la forma en que se decidió apoyar a Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México, sobre otros priistas de gran trayectoria como Beatriz Paredes.

En entrevista para Lado B, en el foro de Siglo TV de El Siglo de Torreón, la alcaldesa dijo que le da "gusto que una mujer como Xóchitl haya sido la abanderada y le hayan dado su constancia", afirmando que ahora, en la política, "es el tiempo de las mujeres".

Sin embargo, al mismo tiempo, Leticia Herrera declaró que aunque "respeto mucho a Xóchitl, yo creo que debieron haber esperado a los tiempos que eran para tener una votación", en referencia al apoyo del PRI a la candidata panista y el proceso en el Frente Amplio.

En ese sentido, la alcaldesa de Gómez Palacio mostró su rechazo a las decisiones tomadas desde la cúpula nacional del partido tricolor, comandada por "Alito" Moreno y, aunque precisó que es priista desde que nació y no contempla dejar el partido, sí debe expresar su desacuerdo.

POSTURA DE LETICIA HERRERA

"Soy priista desde que nací, porque mi padre siempre fue priista y voy a seguir siendo priista, yo no me voy a ir, pero, decir que yo estoy contenta con quién lleva las riendas de mi partido, por supuesto que no", dijo Leticia Herrera.

La alcaldesa de Gómez Palacio mostró su rechazo a las decisiones tomadas desde la cúpula nacional del partido tricolor.

"No tengo por qué quedarme callada si están haciendo las cosas con las patas. No me gusta como está trabajando el presidente de mi partido, y lo tengo que decir, porque yo no soy palera de nadie", agregó, señalando que si sus declaraciones no son del agrado de la dirigencia nacional del PRI, eso es "un tema que no me va a quitar el sueño".

Finalmente, la alcaldesa Leticia Herrera reafirmó que respeta a Xóchitl Gálvez como candidata a la Presidencia de México en 2024 y descartó realizar algún tipo de manifestación por las decisiones de la dirigencia nacional priista, pues afirmó que en este momento está enfocada en "servirle al 100 por ciento a los gomezpalatinos", por lo que aseguró que no dejará su cargo en búsqueda de ninguna otra aspiración.

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, manifestó que no le gusta cómo trabaja la dirigencia nacional de su partido, el PRI, a cargo de Alejandro Moreno.