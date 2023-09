Xóchitl Gálvez recibe constancia

En lo que fue considerado su arranque por la Presidencia de la República, en el Ángel de la Independencia, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, convocó a una "hazaña ciudadana" para que la oposición derrote a Morena en 2024.

Tras recibir la constancia que la convierte en la coordinadora de los trabajos del Frente Amplio por México (FAM), quien será su candidata presidencial instauró, además, lo que será la máxima de su eventual gobierno: "No dividir, no ofender y no engañar al pueblo". Reiteró que de llegar a la silla presidencial en su gabinete no habrá "ni huevones ni rateros ni pendejos".

"Los vengo a convocar a una hazaña ciudadana, a un gobierno de la gente y para la gente. Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen, un México en donde ser mujer no sea una desventaja, un México en donde quien gobierne no se levante sólo a hablar, sino a chambear", declaró.

La legisladora llegó ataviada en un huipil rosa. En medio de porras que rezaban: "¡Preeesidenta, preeesidenta!", y ante miles de asistentes, que ondeaban banderas principalmente del PRI, PAN y PRD, reconoció que hace apenas unos meses "la oposición estaba desunida y desmoralizada", pero "hoy hay oposición" con la cual lograr la victoria "sí es posible", arengó.

Acompañada por los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRD, Jesús Zambrano, y del PRI, Alejandro Moreno, entre otras personas, Gálvez Ruiz criticó que "mientras del otro lado presumen espectaculares, bardas y acarreos, nosotros llegamos aquí con amor y entusiasmo, y eso no se puede comprar", subrayó.

La senadora panista dijo que tras recorrer el país vio a un México con mucho dolor, pero también con mucha esperanza.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a sus simpatizantes que no hay nada que temer, pues ni disfrazándose ni queriendo engañar regresará la oposición al poder.

En la inauguración del bulevar Luis Donaldo Colosio y el distribuidor Aeropuerto, morenistas gritaban que se reeligiera por otros seis años, algo que rechazó, pues es maderista y seguidor del sufragio efectivo, no reelección: "No hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad. ¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche: 'Toma tu Champotón'. Ya no, ni disfrazándose, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad", insistió.

Mientras, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el proceso de encuestas para elegir al candidato de ese partido a la Presidencia de la República lleva 80 por ciento de avance, y aseguró que este lunes llegará a 100 por ciento.