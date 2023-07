'No tengo ni idea'; tunden a Fernández Noroña por no saber cuánto cuesta un kilo de tortillas

Uno de los candidatos aspirantes a la elección presidencial del 2024, Gerardo Fernández Noroña, está siendo tundido en redes por usuarios, luego de que se viralizara une entrevista en la que dice no estar seguro del precio del kilo de las tortillas, la canasta básica ni el salario mínimo.

Y es que el político que busca figurar en la boleta electoral, se vio en aprietos cuando la entrevistadora le preguntó sobre costos de productos de consumo básico, así como el precio del transporte público.

"No tengo ni idea. Yo creo me quedé en 11 pesos, pero andaba como en 20, no tengo ni idea", respondió Noroña al ser cuestionado sobre el costo del kilo de tortillas.

Algo similar ocurrió con el costo de la canasta básica, el cual sólo pudo definir como 'está carísima'.

Sobre el precio del transporte público señaló que depende del medio, pero cree que el Metro de la CDMX ronda los 6 pesos, pues hace mucho que no lo utiliza.

En cuanto al salario mínimo, Noroña señaló que también 'le perdió el rastro', pero cree que anda como en 170 pesos.

Ante sus respuestas, el aspirante a la candidatura no tardó en ser blanco de burlas y críticas en redes sociales, pues lo señalan de ignorar las necesidades básicas de los habitantes de México.