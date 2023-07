No tengo nada que ver con despidos en el Hospital General de Torreón: Roberto Bernal

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, dijo que él no tiene nada que ver en el despido que se hizo de manera verbal y sin oficio de cuatro trabajadores del Hospital General de Torreón que habían denunciado supuesto fraude por timbrados de nómina irregulares detectados en el SAT. Las personas afectadas tenían contratos eventuales y cobraban por cheque, dependiendo de la Secretaría de Finanzas del estado.

El funcionario, insistió ayer en que la nómina de ese personal es de Finanzas y que fue manejada por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 Juan Pérez Ortega, por lo que es él quien puede dar una respuesta al respecto. "No tengo nada qué ver porque era nómina de Finanzas y la manejó el jefe de Jurisdicción, pregúntenle al jefe de Jurisdicción", sostuvo. El secretario indicó que con el despido de estos trabajadores no se afectó la operación del Hospital General ni del Centro Oncológico.

Desde el fin de semana, los enfermeros generales Juan de Dios Orona Esquivel, Celia Cecilia Hernández de la Fuente y Betsaida Basurto Pineda, así como Aziel Enrique Medina Moreira, exjefe del departamento de Ingeniería Biomédica de dicha clínica, colocaron una lona a las afueras de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 y del Hospital General de Torreón que decía: "Sr. gobernador ing. Miguel Ángel Riquelme Solís. Secretario de salud Dr. Roberto Bernal Gómez. Exigimos nuestra reinstalación a nuestro trabajo, no a la represalia con despidos por demanda a nuestros pagos no recibidos".

Desde la semana, los quejosos han estado acudiendo a la clínica, pues señalan que ninguna autoridad les entregó algún documento oficial donde se les informe sobre el término de su relación laboral. En la Jurisdicción Sanitaria No. 6, únicamente les entregaron el cheque de la segunda quincena de junio de 2023 y les dijeron que era su último día de pago.

Recientemente, Juan de Dios dijo que "lo sentimos como una represalia, ya que nosotros fuimos los que estamos demandando", que les aparecieron timbrados de nómina irregulares cuando hicieron su Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En su momento, la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra las Personas, la hicieron cinco personas.

Los montos irregulares son por 24 mil 624.36 pesos; 31 mil 877.44 pesos; 24 mil 624.36 pesos; 20 mil 229.91 pesos y 96 mil 481.94 pesos. En su conjunto, suman 197 mil 838.01 pesos por conceptos de aguinaldo, prima vacacional y estímulos por antigüedad. Los trabajadores nunca cobraron ese dinero.

El grupo de empleados dijo que mientras no les llegue un oficio notificando su baja, seguirán presentándose a laborar, aunque les nieguen la firma de asistencia.