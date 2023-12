'No somos corruptos, mi hijo Andrés no es como Loret', dice AMLO ante revelaciones de Latinus

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de su hijo Andrés López Beltrán, luego de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló que un amigo cercano recibió contratos en Quintana Roo.

"Un hombre llamado Amílcar Olán, íntimo amigo del hijo del presidente López Obrador, habla por teléfono. Se expresa con el desparpajo de quien se sabe impune. Relata los 500 millones de pesos que se va a ganar nada más este año en contratos con tan solo uno de los gobiernos morenistas, el de Quintana Roo", escribió el columnista en su texto El primer capítulo de El Clan, publicada este jueves 7 de diciembre.

Loret indicó que Latinus tuvo acceso a 40 horas de grabaciones telefónicas y decenas de documentos, "que radiografían los alcances de la corrupción en el actual sexenio y como los hijos del presidente y sus amigos tienen metidas las manos en todo: Dos Bocas, el Tren Maya, el sector salud, los estados que gobierna Morena".

AMLO DEFIENDE A SU HIJO

Al respecto, en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador salió en defensa de su hijo Andrés y se lanzó contra Loret de Mola.

"Acaban de sacar un reportaje, estos de Claudio X. González, de que mi hijo Andrés tiene un amigo y ese amigo recibió contratos en Quintana Roo, y ‘¡qué barbaridad!’. Pues, yo soy amigo de muchísima gente que recibe contratos. ¿Y yo qué tengo que ver?", expresó AMLO.

El titular del Ejecutivo rechazó conocer al amigo de su hijo.

"¿Qué tiene que ver mi hijo? A ver, díganme ustedes. O sea, si demostraran de que él es socio de la empresa, que hay un escrito en donde él le pide al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato, él recomienda… O así como escucha Claudio X. González y sus secuaces por teléfono, porque hacen espionaje, que den a conocer la grabación en donde Andrés le pide el favor a un funcionario para que le entreguen el contrato. Nada. Es nada más porque supuestamente es amigo del que recibe el contrato. Y un escándalo mayor".

"Pues no, no somos corruptos. Mi hijo Andrés no es como Loret de Mola, así de sencillo", agregó.

Otra vez, el presidente volvió a criticar que el periodista no ha dado a conocer sus bienes y volvió a lanzarle el reto de intercambiar propiedades.

"¿Qué tiene que ver Andrés? O sea, en el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, que sea su amigo, ¿qué tiene que ver, si él tiene una empresa y hace un negocio lícito o ilícito con otra persona?, ¿qué tiene que ver Andrés?", declaró.

-"Pues para que no haya amiguismo, presidente", se le dijo.

"No, fíjate que no. En el caso de nosotros no, ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni corrupción, ninguna de esas lacras de la política. Por eso somos distintos, y por eso no han podido ni podrán", respondió AMLO.