'No salgo con nadie que no tenga iPhone'; chica crea polémica viral en TikTok por sus condiciones en el amor

Las relaciones amorosas pueden ser complicadas, y cada persona tiene sus propias preferencias y requisitos a la hora de elegir a su pareja. Sin embargo, una joven está en el centro de la polémica viral en TikTok tras protagonizar un video donde revela su peculiar y controvertida exigencia: no salir con nadie que no tenga un iPhone.

El video, que se ha compartido ampliamente en TikTok, muestra a la joven expresando su opinión sobre los hombres que no poseen un iPhone, argumentando que los chicos sin un teléfono de Apple no pueden brindarle la calidad de comunicación y experiencia que ella busca en una relación, especialmente porque asegura que otros teléfonos, como "el Alcatel", no toman las mismas fotografías que los iPhone.

"Qué pena que nos vayamos a tomar una foto juntos y saque el Samsung o el Alcatel, las fotos no las toman bien, las toman como pixeladas", dijo.

Ante ello, las reacciones a su declaración han sido mixtas. Mientras algunos usuarios de TikTok la critican duramente, acusándola de superficial y materialista, otros defienden su derecho a tener sus propias preferencias y prioridades.

Al momento, el clip publicado hace 5 días acumula casi 10 millones de vistas y más de 28 mil comentarios.

Y, con su video viral en TikTok, la joven ha generado una acalorada discusión sobre las características que se consideran un factor determinante a la hora de elegir una pareja romántica, destacando los tiktokeros que dicen estar a favor de las relaciones basadas en "aspectos más profundos y significativos", como los valores compartidos, la compatibilidad emocional y la química personal.

Una joven se volvió viral en TikTok con un video donde asegura que no sale con nadie que no tenga un iPhone. (ESPECIAL)