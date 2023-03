No repunta economía en capital de Durango

Los empresarios locales siguen padeciendo la falta de circulante en la ciudad de Durango y ni el pasado fin de semana largo logró que las ventas repuntaran.

"Igual que siempre, seguimos siendo un estado y una capital tradicionalista, vamos a decirlo de esa forma; va bien en el tema de los que venden la comida de cuaresma, va bien el tema de mariscos, pero no va tan bien en los que vendemos carne, todo es la tradición", mencionó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Durango, Miguel Camacho Herrera.

Refirió que el pasado fin de semana largo realmente no impactó en buenas ventas, lo que sí pasa en otros estados del país donde hay más movimiento.

"Hablando de un corte de caja por el fin de semana largo, estuvo flojo el fin de semana, lo vimos el lunes. Se vio una ciudad tranquila, una ciudad en cierto, modo 'desoladona'. Al mediodía estuvimos dándole la vuelta a varios restaurantes, comimos en un restaurante y estaban solos los restaurantes realmente", señaló.

Por lo que consideró necesario que se reactive la economía a través de eventos, como congresos, "todo lo que implique el turismo deportivo, el turismo de aventura, el turismo de teatros, de los que ya viene próximamente, porque esto es lo que nos genera aquí que un fin de semana sea un fin de semana muy bueno para generar economía en Durango y no pasemos estos fines de semana largos, donde volvemos a lo mismo", estableció.

Y es que, en vacaciones y puentes muchos duranguenses y personas de otros estados optan por irse a Mazatlán, "tenemos el reporte que el 80 por ciento de Mazatlán estuvo con mucha gente este fin de semana y sabemos que esto siempre va a pasar mientras no tengamos un atractivo que en Durango lo tengamos para que se queden a disfrutar", indicó.

Asimismo, dijo que, pese a que se ha promovido mucho que no se debe cerrar ni un día del año, esto se sigue dando.

"Justo había algunos restaurantes cerrados sean o no sean de Canirac, había restaurantes cerrados porque lo agarraron de descanso porque ya saben que va a ser un día flojo. De antemano lo sabemos. Lo tenemos medido, pero tenemos que luchar contra eso y presumir un Durango abierto, un Durango con turismo y el Durango con turismo significa obviamente restaurantes abiertos para disfrutar la gastronomía de Durango, sí es importante dejarlo así", estableció.

Y es que, aunque el sector ya anticipa que no habrá grandes ventas, es importante mantener abierto para ir propiciando una nueva cultura.

"Este fue un fin de semana tranquilo a pesar de que hubo un clásico el sábado, el famoso Chivas-América, a pesar de que estuvo el beisbol, a pesar de que hubo cosas. No estuvo bueno, incluso el peor de los días fue el lunes, la gente no sale o la gente está de vuelta, pero fue el día más tranquilo, normal de una venta normal de un fin de semana normal a un fin de semana largo que sabemos que todavía no se recupera bien la economía hasta pasando Semana Santa sí, estuvimos abajo con un 25 por ciento", lamentó.

Por lo que se espera que con las vacaciones de Semana Santa la situación pueda cambiar para que el sector restaurantero y la economía en general tengan una recuperación.