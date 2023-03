'No quieren que aparezca en la boleta', sale AMLO en defensa de Donald Trump

Ante la advertencia del expresidente estadounidense Donald Trump de que será detenido hoy martes en el marco de la investigación por presuntamente comprar el silencio de la actriz de películas para adultos Stormy Daniels con la que habría tenido una relación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de llevarse a cabo esto sería para que no aparezca en la boleta en las próximas elecciones presidenciales en ese país, lo cual es, afirmó, completamente antidemocrático.

En conferencia de prensa, el mandatario federal afirmó que daba estas declaraciones porque él padeció la fabricación de un delito, en referencia al proceso de desafuero que enfrentó cuando fue jefe del gobierno del entonces Distrito Federal.

"Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener creo que hoy por un asunto presuntamente amoroso, que lo van a detener. Si fuese así pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo de que es para que no aparezca en la boleta electoral y si digo esto es porque padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que decida", dijo.