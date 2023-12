No quedarán obras inconclusas, asegura López Obrador en arranque de primera etapa de Agua Saludable

Después de dos años y nueve meses, se puso en marcha el Proyecto de Agua Saludable para La Laguna, pero en una primera etapa, en la que sólo se atenderán tres de los nueve municipios que se tienen contemplados.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ninguna de las obras, como ésta se quedará a medias al término de su Administración, por lo que anunció que regresaría a la Comarca en el mes de marzo para dar por inaugurada en su totalidad esta obra, que además de dar agua de mayor calidad, permitirá la recarga de los acuíferos.

Con una inversión de 7 mil millones de pesos, de los 14 mil 793 que costará la obra, ayer arrancó la primera etapa, la cual se realizó a través de un video que pareciera no se transmitía en vivo, y en el que apreció una mano activando el interruptor para echar andar la potabilizadora y con ello las operaciones de la primera etapa.

En su discurso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado por los gobernadores de Coahuila y de Durango, Manolo Jiménez Salinas y Esteban Villegas Villarreal, respectivamente, así como el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Germán Martínez Santoyo, el alcalde de Lerdo Homero Martínez y el empresario lechero, Eduardo Tricio Haro, entre otras autoridades, aseguró que no se quedarán obras a medias.

“Es una primera etapa, es el inicio nos cuestionan nuestros adversarios, tienen derecho de hacerlo, yo fui opositor muchos años y me dedicaba a cuestionar, a criticar, desde luego hay que tener pruebas, si no pierde uno credibilidad, pero últimamente el cuestionamiento que se nos hace es que hacemos obras que todavía no están del todo concluidas, y sí en efecto, son obras que se inician en una primera etapa y poco a poco se van concluyendo. Por qué hacemos esto, pues no por publicidad o propaganda, si fuese por eso, estaríamos pagando publicidad, propaganda, no, lo hacemos porque así empujamos para avanzar para apurarnos, terminar, no dejar obras inconclusas”, detalló.

(VERÓNICA RIVERA)

Incluso comentó el caso de Monterrey, Nuevo León, donde se vivió una crisis por falta de agua. “Dijimos vamos a resolver el problema, en un año lo vamos a resolver construyendo un acueducto, la presa Del Cuchillo. Vamos a llevar agua a Monterrey y nos organizamos, es un acueducto de 80 a 90 kilómetros, de la presa a Monterrey; hablamos con empresarios, incluso con los que fabrican el acero y otros materiales, también de Nuevo León, les dijimos ayuden cada quien su tramo, nosotros vamos a ponernos de acuerdo para que no falte financiamiento, a diferencia de La Laguna, no es reproche, ningún reclamo, allá aportaron la mitad el Gobierno del Estado, pero eso no es lo más importante.

Lo digo porque tengo que darle el mérito al Gobierno de Nuevo León y nos organizamos y dijimos en un año y así fue, en septiembre iniciamos con una bomba mil litros, así empezamos y hace como una semana fuimos a echar andar todo el sistema ya para 5 mil litros por segundo ya concluimos”.

Y así mencionó el caso del Tren Maya, recientemente inaugurado, sin concluir, obra que aseguró, es de las más importantes, que incluso ni China lo tiene pesos a “que le echan mucha crema a sus tacos”, dijo. “Va estar cada vez mejor, el 31 (diciembre) inauguramos de Cancún a Palenque, 900 kilómetros y el 29 de febrero, Caribe- Tulum,…”.