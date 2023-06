'No he estado con ningún hombre'; joven asegura que un 'espíritu maligno' la embarazó

Una joven se ha convertido en objeto de polémica dentro y fuera de redes sociales, luego de declarar que quedó embarazada de un 'ente maligno'.

Originaria de Malabo, Colombia, la mujer de 19 años de edad, ha despertado desconcierto entre habitantes de su comunidad luego de que se diera a conocer que está embarazada. Sin embargo, ella asegura que 'no ha estado con ningún hombre'.

Y es que de acuerdo a las declaraciones que hizo al medio local TV Malambo, el motivo de su embaraza sería 'un espíritu maligno que se apoderó de su cuerpo'.

"Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada", señaló.

La joven, cuyo nombre permanece en el anonimato, señaló que había estado experimentando 'extraños sueños', además de notar la presencia de 'entes sobrenaturales' en su habitación, por lo que piensa que su embarazo fue por 'concepción sobrenatural'.

Por supuesto, el caso no ha tardado en llenarse de criticas y burlas, pues varios señalan que lo más probable es que 'estuvo con alguien' o en el peor de los casos, 'fue abusada mientras estaba dormida o inconsciente'.