No hay quejas sobre supuestas extorsiones por parte de policías de Torreón

La secretaria del Ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández, aseguró que no se ha presentado ninguna queja por parte de ciudadanos que hayan sido víctimas de presuntas extorsiones por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en los filtros de revisión.

“Haciendo un recuento a raíz de las notas o de las denuncias que se han hecho en diferentes medios de comunicación con el tema de supuestas extorsiones en materia de seguridad pública, comentarles que nosotros no tenemos ningún dato sobre esto”, dijo.

Sin embargo, invitó a quienes se hayan sentido afectados a que presenten su queja correspondiente a través de los diferentes canales, como puede ser vía telefónica e incluso de forma anónima.

“Conminamos a la gente que tenga este tipo de situaciones para poder hacer sus quejas, hay un número donde pueden hacer sus quejas y no es un tema tedioso, simplemente se levante el folio y se investiga”.

Aunque comentó que sin queja, el tema es investigado a través de la Unidad Municipal de Derechos Humanos.

“Nosotros como municipio, desde la Secretaría del Ayuntamiento y de la Unidad de Derechos Humanos, tenemos la obligación de darle seguimiento a este tipo de asuntos, para nosotros es muy complicado poderlo revisar si no existe una queja o una denuncia formal que está siempre son de manera anónima. En caso de que no se tenga o no se quiere dar la información, pero sí es importante que se sigan los canales para poder tener las investigaciones y en su momento generar los mecanismos legales para que estos temas no siga sucediendo”.

Incluso comentó que en lo que va de la presente Administración se han dado de baja a cuatro elementos relacionados con temas de extorsión.

“Todo llevo en investigación, al final de cuentas todo el mundo tiene la garantía de audiencia y la garantía de debido proceso, entonces en ese sentido hay un proceso determinado antes no existía Comisión de Honor y Justicia por lo cual no se podían dar de baja elementos”.

Dicha comisión, dijo, fue impulsada por el comisario y titular de Seguridad Pública, César Perales Esparza, con el fin de impulsar dichos temas.

“Que tengan la garantía de debido proceso y por supuesto, nosotros como Municipio, tener los elementos para dar de baja a un elemento ya que eso también derivaba en amparos que le costaba en el municipio porque corriendo manera indebida”.