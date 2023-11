No habrá simulación, asegura rector de la UJED tras caso de la Facsa

Rubén Solís Ríos, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), lamentó lo sucedido en la Facultad de Ciencias de la Salud (Facsa) de Gómez Palacio y aseguró que no habrá simulación. Comentó que "no es una justificación" pero que "desgraciadamente" este problema no es exclusivo de la UJED ya que también se ha presentado en otras instituciones de educación superior del país.

"Nosotros no estamos simulando en este asunto, es un asunto que nosotros lo sentimos, que nosotros lo atendemos y lo atacamos, porque nosotros mismos tenemos hijas y no nos gustaría que eso les pasara a ellas, aquí no hay simulación", indicó ayer en su visita al municipio de Lerdo.

Dijo que el dictamen que resulte de las quejas y/o casos de acoso y violencia de género que presentaron estudiantes contra algunos docentes, será turnado por parte de la Unidad de Prevención y Atención a casos de violencia de género a la Junta Directiva de la Universidad, para en su caso, establecer posibles sanciones, siendo el castigo máximo la expulsión.

En su momento, la UJED aseguró que los trabajadores de la facultad Gerardo de Jesús "NN", Gerardo "NN", Efraín "NN" y Gabriel Alfonso "NN", no formarán parte de la Facsa durante el periodo en el que se realice el proceso de investigación, además de que quedarán destituidos de manera definitiva de su cargo de confianza, independientemente del dictamen final.

También se informó que el docente Omar "NN" acusado por una estudiante por el probable delito de violación a la intimidad sexual fue retirado de inmediato de su función y que quedó definitivamente fuera de la máxima casa de estudios sin goce de sueldo ni posibilidad de recontratación o transferencia de área. El rector expuso que después de este problema, serán "más cuidadosos" en los nuevos nombramientos.

ACTUARON A TIEMPO, ASEGURA

Solís sostuvo que esta problemática se atendió "inmediatamente" y que, desde un principio, él acudió a la Comarca Lagunera para dialogar con las personas afectadas.

"Llegamos a un acuerdo, se firmó por parte de ellos y sin embargo, al día siguiente lo desconocieron, ya son situaciones que nosotros no podemos controlar. A nosotros nos interesa que se manifiesten porque esa es la manera que nosotros nos damos cuenta de situaciones pero sí se atendió desde un principio…".

El rector comentó que fue luego de un segundo acuerdo con la comunidad estudiantil que se liberaron las instalaciones de la Facsa, por lo que se reanudaron las clases y no se puso en riesgo el semestre.

Informó que en este año, la UJED ha documentado alrededor de 15 casos de presunto acoso y violencia de género, incluidos cinco de la Facsa y que será en una semana que se entreguen los primeros dictámenes además de que no se descarta que habrá algunas expulsiones. Aclaró que la Universidad atiende las denuncias de forma institucional y que si las personas afectadas quieren presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango "están en plena libertad". En la UJED, alrededor de 3 mil 500 docentes atienden a una matrícula de 20 mil alumnos.