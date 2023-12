'No es muy buena'; youtuber Yulai critica la comida del Tren Maya

Luego de que el pasado 15 de diciembre se llevará a cabo la inauguración del Tren Maya, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el youtuber Yulay decidió subirse al convoy y dar punto de vista sobre la experiencia que vivió.

Por medio de su canal de YouTube, el influencer mostró imágenes de su recorrido que inició desde Campeche y concluyó en Cancún.

"Está bien bonito en tren, son cuatro vagones, se ve muy moderno, se ve hasta muy veloz", expresó al inicio de la grabación.

Aunado a ello, el youtuber enseñó cómo es el tren por dentro, comenzando por los asientos, los cuales aseguró que son cómodos y "muy parecidos al de un autobús".

En tanto, se notó sorprendido por tener acceso a internet, el cual "es muy rápido".

De igual manera resaltó que el Tren Maya puede alcanzar una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora; sin embargo, señaló que de momento esto no puede ser posible pues aún "se está asentando" la vía.

Por su parte, Yulay indicó que la espera del tren entre cada estación es de dos minutos.

En tanto, el influencer criticó duramente la comida que ofrece el transporte, pues compró un baguette de 87 pesos, el cual "no me gustó" y se gastó 174 pesos, entre el refresco y un pan de elote.

"No es muy buena la comida, siento que ahí sí deberían de cambiar un poquillo", aseguró.

Además, el creador de contenido mostró cómo son los baños del Tren Maya, los cuales calificó de "bien modernos" y espaciosos.

Manifestó que no conviene gastar un boleto para clase premier, pues "casi viene siendo lo mismo" que al de clase turista. "No vale la pena, pueden ahorrarse un varito".

Finalmente, el youtuber detalló que se hizo un total de 9 horas con 15 minutos y criticó que la última estación no esté terminada, pues "no se puede tapar el Sol con un dedo". "Siento que el viaje fue muy suavecito, pero muy tardado [...] Me dicen que el recorrido normal, en carro, es de 6 a 7 horas, fue un poquito más, pero supongo que apenas están asentando las vías, pero la neta es muy cómodo y muy bonita la experiencia".

https://youtu.be/6l5OpZz-hr4?si=at9Fa5ZOmqdw2Vu1