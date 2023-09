'No dejaré deuda a corto plazo'

Ya se pagaron los créditos a corto plazo y no habrá sorpresas al término de su administración, aseguró el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís.

En la recta final de su administración no habrá sorpresas, afirmó Riquelme, quien incluso manifestó que, Coahuila es de los pocos estados que no dejará deuda a corto plazo, pues el viernes le dieron la buena noticia de que ya terminaron de pagar los créditos de corta duración.

El mandatario estatal dijo lo anterior en el discurso que ofreció en el evento que se organizó en el municipio de Matamoros, para el arranque de la obra de perforación de un pozo de agua potable, donde resaltó que al saldar los créditos a corto plazo, habla bien de una entrega-recepción, pero lo más importantes es que permite al gobernador electo Manolo Jimenez "apalancar" las obras y proyectos con las que inicie su administración.

Resaltó que Coahuila será de los pocos estados que dejará una fortaleza financiera en el manejo de los recursos, pues cuando él llegó al cargo nadie le quería fiar y ahora todos los bancos andan detrás de él. "En esta administración no habrá sorpresas y les quiero comentar también, uno de los únicos estados que al finalizar o al estar en la recta final, me dieron la buena noticia que acabamos de pagar todos los créditos a corto plazo y eso es algo que también va hablar bien de una entrega-recepción responsable en donde Manolo pueda apalancar todas las obras y los proyectos que requiera, con un estado que financieramente deja una fortaleza dentro del manejo de los recursos porque cuando llegué nadie me quería fiar y ahora todos los bancos andan tras de mí, pues yo ya no puedo".

Además, en el subcomité de Salud el mandatario reconoció que sí se requiere una actualización de la deuda, y anunció que en caso de que se den las condiciones se hará y se dará a conocer a los coahuilenses la decisión que se tome.

"Liquidar la deuda de corto plazo nos pone en semáforo verde con la Secretaría de Hacienda, no se falló un solo pago en la administración", destacó, al referir que no ha sido fácil dar cumplimiento a estos compromisos financieros, pues los recortes en las participaciones federales han sido una constante.

Al respecto, dijo que el próximo mes de noviembre se aplicará otro más por 700 millones de pesos, lo que obliga al gobierno a hacer las previsiones necesarias para cubrir el pago de aguinaldos a trabajadores de la educación y otros compromisos ya establecidos. El 09 de noviembre en el Congreso del Estado, Riquelme Solís presentará el sexto y último informe de gobierno, en el cual se van a enumerar proyectos que, dijo, son "presumibles" por la importancia que revisten y las condiciones presupuestales en que se ejecutaron.

Mencionó el cuartel militar de Acuña, que se construyó con recursos de los coahuilenses y ya es propiedad de la infraestructura militar, así como el Hospital Militar de Torreón, donde se invirtieron 200 millones de pesos y que también es propiedad de la Sedena, entre muchos otros.