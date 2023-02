No dar la talla

Diversas notas del orden económico han sonado estos últimos días para La Laguna. Por una parte, se filtró la supuesta confirmación de la instalación de la tienda norteamericana formato club de precios de Costco, que habría de construirse sobre el predio baldío que hace esquina en el crucero de Villa Florida y periférico Raúl López Sánchez, justo donde las autoridades del municipio de Torreón acaban de anunciar el arranque del proyecto para solucionar el cuello de botella vehicular que allí se genera de todo el tránsito que viene del norte de la ciudad y trata de virar hacia el periférico en sentido de Gómez Palacio hacia la zona oriente de la ciudad.

Por desgracia, también se ha dado a conocer que la agencia de autos Mercedes Benz cerrará sus puertas en la región a partir de marzo próximo, como parte de una estrategia de reconfiguración logística de reducción de distribuidores que la marca alemana despliega en todo el mundo, para dar paso a las ventas en línea.

En México, donde se cuenta con unos 20 distribuidores se ha dispuesto el cierre de 10 u 11 agencias, entre ellas la de esta ciudad que se localiza sobre el bulevar Independencia a unos metros de Cuatro Caminos.

A la fecha, se desconoce si tras el cierre de la agencia se establecerá algún punto de servicio para los vehículos de esta zona, los que al menos hasta finales de este mes seguirán teniendo acceso al servicio gratuito de grúa para el traslado a cualquier distribuidor autorizado, siempre y cuando esté vigente la garantía.

De no ser así, los propietarios de estos vehículos tendrían que llevarlos a servicio o reparación a ciudades como Monterrey o Mazatlán, en caso de que las agencias en dichas ciudades permanezcan.

La marca alemana implementó esta nueva estrategia desde mediados de 2022 con el objetivo de reducir hasta un 10 por ciento los concesionarios en todo el mundo, a la vez que se fijó la meta de realizar una cuarta parte de sus ventas a través de Internet.

Mediante la sustitución del modelo de ventas en agencia por el de ventas directas, la empresa automotriz busca evitar el pago de comisiones y utilidades al distribuidor y concentrar las ganancias, facturando directamente a los clientes quienes podrán adquirir las unidades en el sitio Mercedes Benz Store.

Serán peras o manzanas, pero el que se se cierre es una mala noticia. La agencia generaba empleos y detonaba un movimiento económico que con su retirada se pierde. Además de que nos deja una sensación que no somos una plaza del tamaño suficiente para albergar autos de esta gama.

A todo lo anterior, el día de ayer en la ciudad de México se presentó la plataforma "Invest in La Laguna" en el Club de Industriales de la Ciudad de México. Al acto, asistieron los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Ángel Riquelme Solís y Esteban Villegas.

En el evento, Talía Romero, directora de la asociación civil FOMEC (Fomento Económico de La Laguna), expuso las ventajas competitivas de la región.

"Invest in La Laguna" Es una marca estratégica regional creada por la asociación civil Fomento Económico de La Laguna (FOMEC) en conjunto con cámaras empresariales, organismos de la sociedad civil, desarrolladores industriales y empresas de talla mundial, con el objetivo de posicionar a la región como el "Corazón del Norte de México".

Así pues, tres noticias con relevancia económica para La Laguna. De confirmarse lo de Costco, se contará con un establecimiento que ciertamente ofrece productos de calidad que comprando por volumen, pueden catalogarse de precios razonables. Además que con su instalación se aseguran 350 empleos directos y 1500 indirectos; el cierre de la Mercedes Benz es triste pero sobre todo un alerta que no estamos en jauja económica regional ni mucho menos. No, en economía no somos los más boyantes.

Ojalá Invest in La Laguna obtenga resultados y atraiga inversiones productivas de trascendencia a estos lares, por el beneficio de todos, y hasta para que ya no pasen cosas como la partida de la Mercedes Benz, por no dar la talla.