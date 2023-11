No afectará ventas navideñas remodelación del Centro Histórico de Monclova

Los trabajos de la primera etapa de rehabilitación del Centro Histórico de Monclova, no serán suspendidos porque no afectarán las actividades comerciales ya que las labores que actualmente se realizan en Zaragoza son de la calle Aldama a la Ildefonso Fuentes, una zona que no tiene impacto directo en las actividades comerciales locales, señaló la directora de Turismo y Centro Histórico del Ayuntamiento, Elva Lucila Garza de la Cerda.

La funcionaria señaló que a pesar de que en esta área se encuentran cuatro negocios relevantes, como Telmex y una nevería, la parte del Centro Histórico con mayor fuerza comercial se extiende desde la calle Venustiano Carranza hasta la calle Abasolo; Los negocios, dijo la no se verán afectados por los trabajos en curso, lo que permitirá que las actividades comerciales continúen sin interrupciones durante el época navideña.

La rehabilitación del Centro Histórico es un proyecto crucial para preservar y revitalizar el patrimonio histórico de la ciudad, con un enfoque en la primera etapa de la intervención, se busca mejorar la infraestructura y el atractivo visual del área sin comprometer la actividad económica de los comercios locales.

En relación a los trabajos que está haciendo la CFE en el centro de la ciudad, Lucila Garza, dijo que estas la está haciendo el estado, con el fin de subterranizar las líneas de alta tensión, una tarea que se presenta como un desafío técnico que se debe hacer con mucho cuidado por el riesgo que representa.

"Es necesario que los ciudadanos comprendan la magnitud y la necesidad de estas obras, para subterranizar las líneas de alta tensión, cuyos beneficios a largo plazo dejaran ver la seguridad y la eficiencia energética que esto representa”, declaró la funcionaria.