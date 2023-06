Madre se volvió viral luego del conmovedor encuentro que tuvo con su hijo en un hospital; el pequeño duró 14 días intubado.

El avance de la tecnología y las plataformas han servido, no solo para estar en constante comunicación con seres que se encuentran lejos, sino también para difundir historias que provocan lágrimas a más de un usuario.

Recientemente, una madre se volvió viral en TikTok, reconocida plataforma de videos, luego del conmovedor encuentro que tuvo la mujer con su hijo, quien la recibió con un fuerte abrazo y lágrimas en los ojos.

En el breve clip, se menciona que el niño pasó 16 días en coma, y de esos, 14 días se la había pasado intubado, por lo que este reencuentro estuvo lleno de mucho amor y largos abrazos por parte del pequeño y su madre.

Este video desencadenó un sin fin de reacciones al respecto, en donde cientos de usuarios se mostraron conmovidos por este encantador reencuentro madre e hijo.

"Gracias padre mío por haber hecho que este angelito despierte, como extraña a su mamá que tierno pobrecito, Diosito protégelo de todo mal amén", "No saben como me duele ver a una madre y a un hijo llorar porque soy madre y me imagino miles de cosas que no me gustarían pasar con mis hijos", "No hay nada más necesario que oír la voz de mamá y sentir sus abrazos cálidos llenos de amor, que hermoso, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Niño despierta del coma tras 16 días y el video del reencuentro con su mamá se viraliza en TikTok