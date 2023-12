Niegan permiso al pequeño comercio para que salga a vender

Ya hay desesperación en el pequeño comercio local porque, en plena temporada decembrina, las ventas no suben y consideran que tampoco se les están otorgando facilidades por parte de las autoridades para que puedan vender más.

Luego de que se les negó el cierre de la calle Patoni, como cada año se realizaba durante el fin de semana previo a Navidad, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Beatriz Zamora, informó que esto afecta notablemente al comercio. Dijo que hubo acercamiento con los regidores para explicarles las incongruencias que se percibían al considerar que no se está apoyando al comercio formal.

"Todo esto nos está golpeando, ya no podemos solamente estarnos quejando, ya necesitamos soluciones. Se cancelan los permisos y finalmente al comerciante no le interesa", indicó.

Y es que, estableció que los argumentos que se les dieron para no otorgarles el permiso, no son convincentes. "Son argumentos que ninguno se está respetando, a final de cuentas él comenta que no hay para nadie y que nadie va a salir. Le comento que Canacope siempre ha demostrado seriedad porque ese es nuestro objetivo, respetar nuestras leyes".

"Pero llega un momento donde nosotros vemos incongruencias, el comerciante se molesta, hay mucha impotencia en el comercio al ver que lo que se dice no es así; ellos siempre nos están hablando de respetar el reglamento y lo respetamos pero a final de cuentas los que no lo respetan son ellos porque podemos darnos cuenta de que no pasa nada, sale la informalidad y no hay fuerza pública ni sucede nada y a final de cuentas lo único que está pasando es que nos están orillando a que nosotros nos podamos dar cuenta de que no funciona nada, sus declaraciones son incongruentes", declaró.

Agregó que el comercio opta por instalarse en las calles porque tienen necesidad. "La situación está tan fatal que tal vez el cheque que tienen seguro no les permite ver que nosotros tenemos que salir adelante y hacerle frente a la situación. No queremos perder nuestros negocios ni nuestro patrimonio, queremos salir adelante y seguir generando riqueza, negocio, economía, trabajo y si nos amarran las manos, pues qué hacemos", declaró.

Por lo que expuso que esto representa una gran afectación, "de por sí los que se están saliendo sin el permiso podemos darnos cuenta que no hay gente (...) las calles están vacías, los negocios están vacíos. Ahorita que son tiempos decembrinos, tiempos festivos, y donde está la gente", lamentó.