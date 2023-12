Nace 'Lady Galerías' tras protagonizar pelea por un asiento en un mall

En redes sociales se volvió viral la discusión entre dos mujeres en Plaza Galerías, ubicada al norte de Mérida, Yucatán, luego de que una de ellas supuestamente le quitará a la otra el asiento que había "reservado" para una exhibición de patinaje.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria Mariel CR publicó una serie de videos en los que muestra el disgusto de la mujer al perder su asiento y por lo cual fue bautizada como "Lady Galerías" en alusión a la plaza donde ocurrió el pleito.

La joven señaló que se encontraba en el lugar por el festival de patinaje de su hija y que al llegar no encontró lugares vacíos ya que todos estaban ocupados por prendas.

"No eran cosas de valor… eran un gorrito de invierno, un guante en una silla, una bufanda en otra y así".

Por lo anterior, recurrió a los administradores de la plaza quienes le indicaron que no se podían apartar lugares, por lo que si quería los podía retirar y sentarse, a lo que ella respondió que ellos debían retirarlos ya que esa era su labor.

La joven narró que, minutos después, personal de administración retiró dichas prendas ya que ninguna persona alrededor señaló que eran suyas, con lo que ella pudo tomar asiento.

Tras unos 20 minutos, llegó la señora dueña de dichas prendas y comenzó a insultarla.

"Quítate de mi lugar pinche guacha", señora agrede a tiktoker

"Su primer acercamiento fue decirme 'quítate de mi lugar pinche guacha', para quienes no sepan que es guacha es una forma que los yucatecos usan para referirse a los chilangos de forma despectiva".

La joven señaló que le molestó la actitud de la señora, sin embargo, no le hizo caso.

"Le dije que no me iba a levantar y me dijo que eran sus lugares, que había llegado desde las dos de la tarde".

Mariel le indicó a la mujer que ella no había quitado sus prendas ya que había sido personal de administración y era con ellos con quienes debía hablar ya que no estaba permitido apartar lugares.

Tras varios minutos de gritos y agresiones, la mujer se retira del lugar para volver minutos después y continuar con sus insultos.

"Regresa y me empieza a gritar que yo no sé quién es ella, que yo soy una bembona negra… una negra guacha de mierda, que como me atrevo a robarle sus lugares".

En otra de las grabaciones se ve a la mujer dando un manotazo y hasta amenazando a una niña que también estaba ocupando uno de los lugares que había "apartado".

El hecho ocurrió en días pasados y trascendió que la señora es una dermatóloga y se apellida Colomé.

¿Qué es guacha?

Aunque existe un debate en México sobre el origen exacto del término, especialistas coinciden en que la raíz viene de la palabra en lengua maya "huach" o "waach", un término usado para referirse a los "forasteros".

El diccionario maya de la Universidad Autónoma de Yucatán explica: "Se le dice así a la persona que viene de otras entidades federativas de fuera de la península (la región maya)".

La palabra fue castellanizada a "huache" o "guache" y con el paso de los años fue cambiando su sentido.

La Academia Mexicana de la Lengua explica en su Diccionario de Mexicanismos que, además de ser un apodo para "forastero", otra de sus acepciones en la región sureste -donde habitan los mayas- es la de "ladrón".

También se usa para referirse de forma despectiva en contra de quienes vienen de otras entidades.