Músico denuncia a bar de Torreón tras electrocutarse; negocio responde

En redes sociales trascendió la denuncia de un músico contra un bar ubicado en la ciudad de Torreón, luego de que se electrocutara en el escenario del lugar.

A través de un video compartido por la cuenta @krofon_ en Instagram, Agustín Landriel narró que la noche del jueves se presentó en el bar 'Ojo de Tigre' junto a la banda 'Los Surfistas del Sistema'. Sin embargo, cuando tocó uno de los micrófonos del escenario, quedó pegado a éste, electrocutándose y cayendo al suelo.

De acuerdo a Agustín, a consecuencia del incidente con el micrófono, sufrió lesiones internas de tejidos blandos en el cerebro, corazón y riñones, además de un golpe en la espalda.

"Ese lugar claramente no está habilitado para conciertos, las personas a cargo del lugar no se hacen cargo", se quejó el músico, enfatizando en que aparentemente los dueños del bar no se hicieron responsables.

(INSTAGRAM)

En la publicación de Instagram, también se adjuntaron dos imágenes de las radiografías que le hicieron al músico tras el incidente.

(INSTAGRAM)

El bar responde

Luego de que el incidente llegó a redes sociales, el bar respondió ante la situación desde su cuenta en Instagram, explicando lo sucedido y pidiendo al público que 'frenen el linchamiento mediático'.

"Pedimos parar con el linchamiento mediático por el que estamos pasando y solicitamos el apoyo de las personas, amigos, cliente, promotores y bandas que en realidad nos conocen y saben que Ojo de Tigre es y ha sido durante casi 8 años un foro de calidad, seguro y cálido para todxs lxs que lo han pisado".

Además, adjuntaron capturas de pantalla de una transferencia bancaría por 2 mil 360 pesos hecha por los encargados del bar al músico para cubrir los gastos médicos.

Cabe destacar que el bar señala que también fueron 'amenazados' por la agrupación musical, pidiéndoles la cantidad de 26 mil pesos.

"Fran llamó para amedrentarme y amenazarme con meter 'a sus abogados' si no le daba la cantidad de 26 mil pesos, cantidad que acumulaba su venta de boletos, de los cuales nosotros no íbamos a tener ninguna ganancia, además de que exigía el pago de las medicinas y otra 'indemnización' que Agustín 'me iba a hacer saber de cuánto seria'. El decía que era por que era lo que él había gastado de su bolsillo en los vuelos para hacer la fecha, vuelos que son para toda una gira, no para una sola fecha, fecha que nosotros no solicitamos y vuelos que ellos no pagaron sino la empresa que financió su gira: Passline"., señalan en el comunicado de su publicación.

(INSTAGRAM)