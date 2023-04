Música en un suspiro

Tristemente la mayor parte de las escuelas de filosofía en todo el mundo padecen la enfermedad de la euroesclerosis. Esto quiere decir que se asume que sólo las culturas europeas, con Grecia a la cabeza, fueron capaces de hacer filosofía. Pese a todo, podemos afirmar que todas las culturas han incursionado en esta disciplina. Simplemente la forma de hacerlo es diferente, pero en el fondo el sentido es el mismo. Así que hablemos de Filosofía Náhuatl.

Para los antiguos nahuas la realidad era algo efímero, por lo que no podía ser atrapada por las palabras. Esta es la razón por la que su forma de pensar y hacer filosofía sea siempre de forma simbólica. Es como se afirma en pleno S XX que la Filosofía empieza cuando termina la filología. De hecho, no existe una palabra propiamente para designar filosofía. Para ello se recurre al término "In Xóchitl, in Cuicatl" que quiere decir, "Flor y Canto". In Xochitl In Cuicatl. Con ello se entiende que la realidad es fugaz y que lo único que está ahí es el presente.

La Filosofía náhuatl es, de la misma forma que occidente, una secularización de la mitología por ello afirmaba Wittgenstein que "la elaboración racional es el andamiaje; el mito ofrece el contenido". ¿Es posible alejarse de todo sueño y fantasía para decir algo verdadero acerca de este principio supremo? ¿Existen palabras verdaderas para describir lo que está por encima de nosotros? La respuesta es sí, pero solamente a través de la poesía. Los temas abordados por la Filosofía náhuatl son 6:

1. La Felicidad en la tierra: ¿Qué será lo que acaso recordabas?, ¿Dónde andaba tu corazón? Por esto das tu corazón a cada cosa, Sin rumbo lo llevas: vas destruyendo tu corazón. Sobre la tierra, ¿acaso puedes ir en pos de algo?

2. La Finalidad de la acción humana: "¿Acaso de verdad se vive en la Tierra? No para siempre en la tierra: Sólo un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra, Aunque sea oro se rompe, Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, No para siempre en la tierra: sólo un poco aquí"

3. El problema del Ser. En el Huehuetlatolli, o libro de los consejos de los ancianos, se establece que no hay NELTILIZTLI, es decir cimiento o permanencia en el Tlalticpac, en la Tierra. Dicho sea de paso, estos son los temas fundamentales de la filosofía y la física contemporáneas.

4. La realidad como algo efímero. Hay cosas que pueden decirse, pero hay cosas que sólo pueden mostrarse, por ello la necesidad del arte y de la metáfora. "Nelly int iquitohua nican", Nadie tiene la verdad en la tierra, ya que sólo el conocimeinto verdadero es el que no muere. Finalmente, el arte: Tlacahuapahualisztli. Arte de criar y educar hombres. El toltecayotl o artista era poseído por una fuerza divina para poder servir al prójimo. In Ixtli in Yollotl, un rostro propio y un corazón que lo impulsa. Por ello el arte tiene como principal objetivo mostrar el orden universal…, el cosmos.

Esa era la razón por la cual nombraban a su máximo gobernante "Tlatoani", que significa "el que porta la voz de las fuerzas del universo"…, por cierto irresponsablemente traducido como emperador.

La prioridad era la EDUCACIÓN. Desarrollar la personalidad y prepararla para una vida comunitaria acorde con la naturaleza. Si enfrentamos la modernidad contra la filosofía náhuatl, encontraremos que para ellos lo sagrado es la vida, para nosotros el dinero. Para ellos la tierra, para nosotros el progreso. Para ellos la tranquilidad, para nosotros la diversión. Para ellos la armonía universal, para nosotros la individualidad. Para ellos cada acto tiene consecuencia, para nosotros lo que importa es el libre albedrío. Para nosotros el hombre es dueño de su su vida…, para ellos el hombre es parte de la vida.

Me despido como lo haría un Tlamatinime, un filósofo: "Ken ininithoa in yollotzin nicniuh tsitsinhuacan… " ¿Cómo se encuentra hoy tu corazón hermano mío?..., en un Suspiro.