Municipios, aún sin recursos para tuberías de Agua Saludable

A unos días de que arranque el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, los organismos operadores en los municipios no han recibido recursos para realizar obras de rehabilitación de las tuberías, pese a que se estiman fugas por cerca del 50 por ciento, en promedio.

Según el análisis realizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la región se pierde al menos el 52 por ciento del volumen, tanto en fugas como en tomas clandestinas y la falta de medición.

En el 2019 se facturó un total de 95.487 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua potable a los usuarios de todos los sectores y el volumen producido fue de 199.538 Mm3, por lo que 104.051 Mm3 no fueron consumidos por los usuarios en sus tomas, es decir, se perdió por lo menos el 52.15% del agua producida, en promedio.

ANÁLISIS

En el Análisis Costo Beneficio del Proyecto Agua Saludable para La Laguna, elaborado por Conagua, se indica que en el Sideapa Gómez Palacio se reportó una pérdida de 68.88%; le sigue Simas Torreón, con 52.52%; Sapal Lerdo, con 48.46%; Sideapaar Gómez Palacio, con 47.05%. Simas Francisco I. Madero reporta una pérdida física de 44.11%; Simas San Pedro, de 42.01%; Simas Matamoros, de 36.70%. SIAAT Tlahualilo, con 20.49%, y Sideam Mapimí, con 25.98%.

El documento indica que, actualmente, los sistemas locales se han comprometido en respaldar el inicio de un Programa de Eficiencias en la medición y distribución del agua para el periodo 2021-2024, con la finalidad de incrementar la eficiencia de distribución a 65%, es decir, que las pérdidas físicas sean del orden del 35%. Esto debido a que una vez que se concrete el acueducto con la potabilizadora de la presa Francisco Zarco, el volumen disponible podría incrementar el desperdicio en fugas, al aumentar la presión en el servicio.

Ante esta situación, los organismos operadores de agua potable de la región han manifestado que no podrían cancelar los 160 pozos que se tenían proyectados, lo anterior porque no cuentan con los recursos propios suficientes para renovar sus tuberías, y tampoco ha habido recursos federales asignados ya disponibles para obras que eviten el desperdicio de agua en las redes y no pueden cancelarlos. El proyecto de ASL contempló desde su origen una partida de recursos por más de 2 mil millones de pesos para que los municipios pudieran renovar parte de sus tuberías, pero hasta el momento no han "bajado" los recursos federales correspondientes.

La Conagua informó en este año de una bolsa de 400 millones de pesos, destinada a mejorar la eficiencia operativa en la red hidráulica de los municipios de La Laguna de Coahuila y cerca de 600 millones para la de Durango, asegurando que las licitaciones y obras se realizarían mediante los gobiernos estatales, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y la Comisión del Agua Del Estado de Durango (CAED). La bolsa conjunta entre Coahuila y Durango sería de 900 millones de pesos, que no han recibido.