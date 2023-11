Agua Saludable y sus múltiples modificaciones

El proyecto de Agua Saludable Para La Laguna (ASL) deberá estar listo, según la fecha que dieron las autoridades federales, el próximo 21 de diciembre. No obstante no estará listo en su totalidad, pues se trata solo de su primer etapa, la cual incluye los municipios de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón; es decir, solo 3 de los 9 municipios que abarcará según lo anunciado por el gobierno federal. Durante el lapso en que se han ejecutado los trabajos, el proyecto original se ha modificado en múltiples ocasiones y ha tenido muchos retrasos.

El proyecto busca sustituir esta fuente de abastecimiento por el agua superficial proveniente del río Nazas e incluye la construcción de una presa derivadora, una planta de bombeo, una planta potabilizadora, acueductos, tanques de almacenamiento y ramales de distribución.

LOS ANUNCIOS

En junio del año 2019, el gobierno federal canceló en Durango tras una votación a mano alzada la realización del Metrobús en esa entidad para en su lugar dotar de agua saludable a la población de 9 municipios de La Laguna, que consumen al día de hoy agua con elevados niveles de arsénico.

Terminó el año 2019 y en agosto de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el proyecto Agua Saludable para La Laguna, el cual dijo, prevé la cancelación de 160 pozos contaminados con arsénico y que agotarían el acuífero en un máximo de 36 años.

Asimismo informó que se aprovecharía el agua del río Nazas, la cual se potabilizará para que pueda entregarse a 1.6 millones de habitantes de nueve municipios de La Comarca Lagunera; cuatro se encuentran en La Laguna de Durango, siendo Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo y Mapimí; y cinco en el estado de Coahuila, Torreón, Matamoros, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y Viesca.

Terminó el año 2020 sin ninguna acción contundente.

AMPAROS

El tiempo transcurrido entre el anuncio de la obra y lo que sería el inicio de su ejecución, ya en el 2021, con la limpieza de los terrenos para la presa derivadora, permitió a diversas asociaciones e incluso a particulares, presentar amparos contra la obra.

PRIMER ARRANQUE

El arranque como tal de ASL fue anunciado por López Obrador el 27 de marzo del 2021 pero no arrancó ese día. Los ejidatarios del Módulo 03 de San Jacinto-Jerusalem no estaban de acuerdo en la zona donde se proyectó.

SEGUNDO ARRANQUE

El gobierno federal anunció que las obras arrancarían el 21 de abril de 2022, con la aprobación de los ejidos del Módulo 03 de Lerdo. No fue así.

PONE FECHA LÍMITE

A raíz de eso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estableció una fecha límite para decidir si se realizaría o no el proyecto, siendo el 03 de octubre de 2021. Previo a esta fecha, el viernes 27 de agosto de ese mismo año habían iniciado las mesas de trabajo sobre el proyecto en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Lerdo, Durango, a fin de construir acuerdos sobre la viabilidad de esta obra. En caso de rechazarse, se retiraría la inversión millonaria para La Laguna prometida desde el 2019. La Mesa Directiva del Módulo 03 aprobó el proyecto pero no lo hicieron los usuarios.

CAMBIAN PUNTO DE EXTRACCIÓN

En diciembre del 2021, en el último foro informativo sobre Agua Saludable para La Laguna del 2021, el encargado del proyecto, Gabriel García Hernández, dio a conocer que sí se cambiaría el punto de extracción de la derivadora y que ya se contaba con la autorización para arrancar los procesos de licitación de las obras en el mes de enero. El punto de extracción de la derivadora, con su respectiva planta de bombeo, fueron removidos a siete kilómetros río abajo del sitio originalmente proyectado, por lo que tuvieron que realizar de nuevo los proyectos ejecutivos correspondientes. La obra de la derivadora inició hasta el 2022.

GASTARON POCO EN ASL EN 2021

Al mes de octubre del 2022, el Gobierno Federal había ejercido en total mil 373 millones de pesos, de los cuales el 87.62 por ciento se liberó hasta ese mismo año, 2022, pues en el 2021 lo único que se ejerció para Agua Saludable fueron 170 millones de pesos. Lo anterior representaba apenas un 10 por ciento del costo total que hasta entonces se tenía proyectado en ASL.

CAMBIOS EN COSTOS

En el 2021, el gobierno federal aseguró que ASL costaría 9 mil millones de pesos. En 2022 anunciaron que el costo sería de 14 mil millones de pesos. En el presente 2023 aseguran que con lo que se ha invertido a la fecha, más los 5 mil 900 millones de pesos presupuestados para el 2024, serían ya mas de 17 mil millones de pesos la inversión en ASL.

CAMBIAN LUGAR DE MEGATANQUES

En mayo de este año 2023, fue solicitado una modificación a los derechos de vía del acueducto original para ubicar los megatanques de distribución en un nuevo sitio.

Inicialmente se consideraba instalar el megatanque en la zona del Sistema San Fernando, de Lerdo, pero se modificó el proyecto y posterior a eso se propuso pasar por los terrenos de Raymundo y colocar el tubo que llegaría a los tres megatanques de distribución, situados frente al parque, al lado del cerro. El 17 de julio del 2023 se anunció que comenzaron los trabajos de desmonte, limpieza y compactación del área en la zona del rancho Mi Sueño, en donde se instalaría el primer megatanque. A la fecha no se encuentra visible en esa zona el megatanque.

SIEMPRE NO CANCELARÁN LOS 160 POZOS

En septiembre de este 2023, los organismos operadores de agua potable de la región confirmaron que no podrían cancelar los 160 pozos de la Comarca. Lo anterior porque no cuentan con los recursos propios suficientes para renovar sus tuberías, y tampoco ha habido recursos federales asignados ya disponibles para obras que eviten el desperdicio de agua en las redes y no pueden cancelarlos. El proyecto de ASL contempló desde su origen una partida de recursos por más de 2 mil millones de pesos para que los municipios pudieran renovar parte de sus tuberías, pero hasta el momento no han "bajado" los recursos federales correspondientes.

CUBRIRÁ ASL SOLO LA MITAD DE LA DEMANDA DE AGUA EN MUNICIPIOS

Aunque siempre se ha informado que el agua de las presas a través de ASL sustituirá la que se consume en la región, lo cierto es que no podrá ser porque los municipios de la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila recibirán a través del programa Agua Saludable Para La Laguna (ASL), de acuerdo a lo proyectado apenas el 55 por ciento (%) del agua que actualmente se extrae para cumplir con la demanda de la población.

Lo anterior porque el cálculo que realizó la Comisión Nacional del Agua correspondiente al proyecto de ASL, se basa en la cantidad de agua que -en teoría- y basándose en la población de cada municipio, sería suficiente para cumplir la demanda, pero basados en estándares altos de eficiencia en la conducción, es decir, que el desperdicio no fuera mayor al 25 % en cada municipio, algo que en la realidad no ocurre, pues en la mayoría de los municipios, el desperdicio del agua potable por tuberías viejas ronda el 50 % del líquido que se extrae.

Además, no se ha establecido aún la tarifa que habrán de pagar los municipios a instancias del gobierno federal por el uso del agua potabilizada a través de ASL.

CAMBIAN CONEXIÓN DE TUBERÍA POR FECHA DE ARRANQUE

Debido a que aún no están listos los megatanques que contempla el proyecto de ASL, siendo que aún en el mes de junio estaban las autoridades de Conagua analizando la viabilidad de su construcción en diferentes zonas del municipio de Lerdo, y en vista de que el presidente López Obrador quiere que el proyecto arranque en diciembre, se determinó cambiar nuevamente el proyecto, así es que la tubería de Agua Saludable se conectará directo a megatanques ya existentes en los municipios de Torreón y Gómez Palacio, mientras que en el caso de Lerdo, se conectará directamente a la tubería en la zona de San Fernando.

SIN OBRAS DE ASL EN 6 MUNICIPIOS

Ninguna obra correspondiente a Agua Saludable se ha ejecutado en municipios como Matamoros, San Pedro, Madero o Viesca (Coahuila) ni tampoco en Tlahualilo o Mapimí (Durango) en estos años. Tampoco se encuentran incluidos en esta primera etapa en la que habrá de funcionar ASL al 21 de diciembre del 2023 para solo 3 municipios (Lerdo, Gómez Palacio y Torreón), además de que ASL surtirá agua para sus zonas urbanas, no rurales.