Municipio de Torreón endosa al Estado el corte de luz en el pozo Almendros

Luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio eléctrico al pozo Almendros del Simas Rural, el alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que el Municipio ya está en comunicación con el organismo dependiente del Estado para que, en caso de ser necesario, se proceda a una interconexión con la red de la ciudad.

"No es un tema de Simas (Torreón), Simas no tiene problema, es un tema del Sistema Intermunicipal de Agua Torreón-Matamoros, no es un tema del Municipio, no tiene nada que ver con el Municipio de Torreón, nos ocupa y nos preocupa todo lo que pase, estaremos atentos, llevamos muy buena relación pero, en términos administrativos y operativos, es muy independiente", expresó.

El edil señaló que personal del Simas Torreón ya estaba en comunicación con el organismo estatal de aguas para brindar el apoyo, de existir alguna afectación a la ciudadanía en dicho sector, sin embargo, indicó que "los números son de ellos, no son de nosotros", en términos del adeudo que causó la suspensión del servicio en el pozo ubicado en la colonia Quintas San Antonio, en la calzada Juan Agustín Espinoza y el bulevar De los Grandes Pintores.

"Todo lo que pase en Torreón me preocupa y me ocupa, ya está Eduardo Terrazas (encargado del despacho de la Gerencia General de Simas) en comunicación con la parte del Sistema Intermunicipal para ver en qué podemos ayudar nosotros en cuanto a que no se queden sin agua, pero al final es una responsabilidad estrictamente de parte del Sistema Intermunicipal, no de Simas Torreón", dijo el alcalde.