Mujer lleva olla para servirse café en máquina y la apodan #LadyCaféDelOxxo

Una mujer se ha ganado el apodo de 'Lady Café del Oxxo', luego de que se viralizará un video en el que se le ve servirse la bebida caliente de la maquina expendedora en una olla.

Tal como se aprecia en el material compartido por la cuenta en TikTok de @ciudadcumbiatv, una mujer ingresa a la sucursal de la famosa cadena y frente a las trabajadoras, se pasa con una olla para servirse café de la maquina.

Ante esto, una de las empleadas que parece ya haber visto anteriormente a la mujer de la olla, alerta a su compañera para que la grabe.

"No se puede estar sirviendo así el café. Le vamos a cobrar 10 refiles", dice una de las trabajadoras a la mujer que primero la ignora y después comienza a agredirla.

"¡No me estés tocando, no me vuelvas a tocar! Lo que pasa es que mi padre trabajó un año en la academia", exclama la mujer de la olla.

Ante la nula cooperación de la mujer, las trabajadoras prefieren hablar a la policía, según se escucha en el video.

Al llegar el material a redes, la gente criticó el comportamiento de la protagonista del video, llamándola #LadyCafédelOxxo, aunque lagunos señalaron que tal vez padece de sus facultades mentales.