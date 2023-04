Mujer denuncia discriminación en bar de Torreón; escribieron 'Gordangro' en su ticket

Trascendió a través de Facebook la denuncia de una usuaria contra un bar de la ciudad de Torreón, pues acusa al negocio de supuesta discriminación luego de que escribieran en su ticket 'Gordangro' para referirse a ella.

Desde su perfil en la red social, Rox Gallegos dijo que recientemente ella y una amiga visitaron el bar que se ubica en la avenida Morelos de la ciudad, pero que fue hasta días después que, revisando el ticket de lo que consumieron, se dio cuenta que utilizaron la palabra o abreviatura 'Gordangro' para referirse a la mesa que ocupaba ella y su acompañante.

"Hoy limpiando mi bolsa, me encontré con un ticket de el día 07 de abril, que acudí a un bar muy conocido y concurrido en la Morelos. No preste atención ese día, hoy no sé por qué me dio por leerlo y me doy cuenta que nos pusieron "GORDANEGRO", nunca me había sentido tan discriminada como hoy, la verdad es que no sé si hablan de mi amiga o de mi. Pero aun asi, se pasan, no sabia que en ese lugar existe gente gordofóbica", mencionó Gallegos en su publicación.

Asimismo, la mujer adjuntó una foto del ticket, el cual corresponde al día 7 de abril y en el apartado de mesa dice señala 'Gordangro', además de señalar el nombre del mesero que atendió a Rox y su amiga.

(CAPTURA)

Ante la denuncia en redes, han surgido otras quejas de usuarios que aseguran haber tenido malas experiencias en el lugar.