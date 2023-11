Movimiento estudiantil de la Facsa de UJED denuncia amenazas por 'grupos de choque'

Este jueves se cumplieron cuatro días de protesta en la Facultad de Ciencias de la Salud (Facsa) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) campus Gómez Palacio. Permanecen cintas de precaución en los accesos principales así como pañuelos y pancartas en las que señalan a docentes por presuntos casos de abuso y hostigamiento sexual, acoso escolar, encubrimiento y abuso de poder.

El movimiento estudiantil Facsa en Movimiento (AFEM), informó que han recibido amenazas por parte de personal de la UJED. “Amenazas hechas directamente al padre de una de las víctimas, al igual hechas a un joven estudiante del plantel, que ha brindado ayuda y apoyo en la toma de la escuela.

En la amenaza se nos hace saber que se estará mandando un ‘grupo de choque’ para vandalizar el plantel estudiantil y para amedrentar violentamente y reprimir a los alumnos”, señalaron mediante un comunicado. Los jóvenes responsabilizaron a las autoridades de la Facsa, ubicada en los límites de ciudad Lerdo con el municipio de Gómez Palacio. “Especulamos que estas amenazas pueden ser estrategias de intimidación provenientes de directivos de dicho plantel, así como de amigos, familiares y/o personas involucradas en los hechos que hoy se denuncian, esto con el fin de plantarnos miedo y buscar nuestro desistimiento a la lucha. Amenazas que causan alerta a nuestros familiares, a conocidos y que causan una afectación directa a la paz y salud mental de nuestros compañeros.

De igual forma, no descartamos que esta amenaza sea legítima, y que nos están haciendo a saber (sic) que tienen la intención de querer dañarnos y perjudicarnos”.

AFEM enfatizó en que su movimiento es pacífico por lo que no aceptan invitaciones a la violencia ni tampoco mensajes de intimidación. “No a la opresión”. Recalcaron que no se hacen responsables de daños causados a las instalaciones de la facultad toda vez que como comité estudiantil, decidieron no utilizar esa política de protesta “y que por lo tanto, hacen responsables a grupos de choque supuestamente que vienen de UJED Durango a intimidar”.