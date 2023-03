Mirar al espejo

El asesinato de 2 ciudadanos americanos después de haber sido secuestrados el fin de semana en Matamoros, Tamaulipas, exacerbó la discusión sobre declarar o no a los cárteles mexicanos como grupos terroristas.

El 12 de enero pasado, los representantes republicanos Dan Crenshaw y Michael Waltz, ingresaron una resolución para avalar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (EUA) en México, con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga, en específico a los que trafican fentanilo. La iniciativa había pasado desapercibida hasta que, otros congresistas, 21 fiscales y el exfiscal William Barr, todos republicanos, se sumaron a la discusión. Y este jueves el mismo grupo político introdujo dos proyectos más.

Barr aseguró que el Ejército de EUA debía combatir a los cárteles mexicanos, llamándolos narcoterroristas, "utilizan tácticas de soborno y terror para atrincherarse esencialmente como estados dentro del estado, controlando grandes áreas de México", escribió en su columna para el diario The Wall Street Journal. Y según su visión, ya no pueden ser combatidos por México por la corrupción y la impunidad que prevalece. "Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador", remató.

Un factor por la que los republicanos revivieron esta iniciativa está relacionado con las más de 70 mil dolorosas muertes que causó el fentanilo en EUA el último año. El otro factor, que no se puede ignorar, es la disputa presidencial que se anticipa, donde los americanos decidirán entre dos proyectos opuestos para enfrentar problemas graves como el de las adicciones.

Sin duda, tienen razón sobre la impunidad y corrupción que prevalece en nuestro país, así como la ineptitud para combatirla, pero la solución que proponen de intervenir militarmente a México (que hoy la veo improbable) provocaría complicaciones políticas, sociales y comerciales, pero en términos de seguridad sería un fracaso. Los cárteles, a diferencia de los terroristas, tienen fines económicos, para debilitarlos se deben golpear fuertemente sus finanzas y EUA tiene la tecnología para hacerlo, por el lado mexicano, como lo he señalado otras veces, se deben preparar policías y fiscales; y en ambos, urge cambiar la estrategia en contra de las drogas.

Las iniciativas que se están presentando en EUA, parten de considerar incompetente al gobierno mexicano. Pero paradójicamente también es una admisión tácita que los 52 años de lucha contra las drogas, han sido un fracaso y que el control de las adicciones en EUA está muy lejos de suceder. Sería deseable que también se miraran al espejo y busquemos juntos soluciones sin aspavientos.

Al respecto de esta discusión, el pasado lunes me entrevistó Carlos Loret de Mola (https://bit.ly/3l50Vml). Y el miércoles, Día Internacional de la Mujer, el presidente y su vocera tratando de esconder su frustración por los nulos resultados en seguridad, dijeron varias mentiras refiriéndose a mí. Contesto. Sobre García Luna, no fue mi jefe (de hecho, nunca he tenido un "jefe"), la AFI rescató a mi esposo (en 2001) de un secuestro como lo hizo con muchas víctimas. La relación era profesional y de respeto, hasta que se rompió porque recibí amenazas de él. Esto, sin embargo, no me ciega para reconocer que en esa policía y en la Policía Federal había profesionalismo y capacitación. Causa en Común no recibió fondos de él ni de la Secretaría que encabezaba. A diferencia de otros, no me erijo en Santa Inquisición para establecer culpabilidades o inocencias. Dicen que defiendo el intervencionismo de un exfiscal estadounidense. También falso, y por cierto acusaciones curiosas de parte de un gobierno que se dobló ante el presidente más antimexicano de que tengamos memoria.

Entonces, ni conjuras ni intervencionismos. Lo que hay, a la vista de todos, son ataques desde el poder a quienes osan ejercer su libertad, y abrazos para los criminales que tanto lastiman a México. Ciertamente, se requiere mucho lodo para enterrar esas verdades.