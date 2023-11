HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Subió Moisés al Monte Sinaí.

El Señor le anunció:

-Tengo un mandamiento para ti y mi pueblo.

Preguntó él:

-¿Cuánto cuesta?

-Nada -le contestó el Señor-. Es gratuito.

-Ah -dijo Moisés-. Entonces dame diez.

. . . . .

Bajó Moisés del Monte Sinaí y habló a los israelitas.

-Les traigo dos noticias: una buena y una mala.

Preguntaron:

-¿Cuál es la buena?

-El Señor nos iba a dar 975 mandamientos, y logré que quedaran reducidos sólo a 10.

-Y ¿cuál es la mala noticia?

-No pude convencerlo de que quitara el de "No fornicarás" y el otro de "No desearás la mujer de tu prójimo".

