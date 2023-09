'Mira quién murió' ¿Te llegó este mensaje en Facebook? ¡Cuidado! Es una trampa

Imaginas esta situación: estás tranquilamente navegando y riéndote de memes en tu Facebook, cuando de la nada te llega un mensaje de un conocido diciendo "Mira quién murió, creo que lo conoces" o algo parecido.

Tu curiosidad es tanta que de inmediato te diriges a su chat, en Messenger, y te das cuenta de que el mensaje viene acompañado de un link. Aquí hay dos posibles salidas: lo abres rápidamente por inercia o por descuido, o al instante desconfías y decides ignorar el mensaje.

En los últimos meses esta ha sido una situación común entre muchos usuarios de Facebook, pues miles han reportado que reciben este tipo de mensajes de parte de conocidos, y algunos otros escriben estados avisando a sus contactos que ignoren dicho mensaje, pues se trata de un hackeo o estafa y no de un acto voluntario del propietario de la cuenta.

Así que debes navegar con cautela por tus redes, pues no querrás que tu cuenta sea hackeada y que un desconocido tenga control de ella y de tu información, pudiendo acceder a tus contactos, enviarles mensajes con tu nombre y en pocas palabras causarte un enorme disgusto y desastre virtual.

Es fácil morder el anzuelo

Gracias a la naturaleza engañosa de estos mensajes, cualquier persona podría caer en la trampa y ser hackeada. Una vez que el usuario hace click en el link que acompaña el mensaje, pone en riesgo su información.

Según ABC7 News de San Francisco, en esta práctica de phishing los estafadores recurren a una copia idéntica a la página de ingreso de Facebook: la trampa. Solo basta un pequeño descuido para que el usuario termine por ingresar los datos de su cuenta y así termine cayendo en el anzuelo.

También hay casos en los que, con solo entrar al link, comienza a descargarse un virus o malware en el dispositivo o PC del usuario, ¡un peligro total!

Con este engaño los estafadores logran obtener información como direcciones correo electrónico, números de teléfono, fechas de nacimiento, listas de amigos y mensajes privados, y por ende terminan por obtener información útil para tener a más víctimas.

Y esto no acaba aquí, pues una vez que tienen esa información los estafadores pueden venderla en la dark web o acceder a tus cuentas de otras redes sociales o sitios web.

Entré al link, ¿ahora qué hago?

¡Calma! Si ya hiciste click en algún enlace o ingresaste tus datos en algún sitio sospechoso, puedes proteger tu cuenta de la siguiente manera:

Ingresa al menú de Facebook y busca la opción "Configuración y privacidad".

Haz click en "Configuración".

Ingresa al recuadro del Centro de Cuentas de Meta. Desde ahí podrás cambiar tu contraseña y administrar tus inicios de sesión, así como cerrar sesión en dispositivos desconocidos.

Para cambiar la contraseña de tu cuenta, simplemente haz click en "Contraseña y seguridad", y posteriormente en "Cambiar contraseña". Elige la o las cuentas donde cambiarás la contraseña, ingresa una nueva, y listo (recuerda guardar bien tu nueva contraseña).

Para ver tus inicios de sesión y "botar" dispositivos desconocidos da click en "Contraseña y seguridad" y después en "Dónde has iniciado sesión". Una vez ahí podrás ver todos tus inicios de sesión y cerrar sesiones viejas o desconocidas.

Después de haber hecho esto, es importante que reportes el mensaje en Facebook como spam, para que la red social pueda tomar cartas en el asunto y brindarte ayuda. Si no sabes cómo hacerlo, puedes ingresar al Servicio de Ayuda de Facebook.

Recuerda también informar a tus contactos, amigos y familiares sobre esta estafa para que sepan que no eres tú, te ayuden a reportar el mensaje, y eviten abrir el link.

Prevenir es importante

Quizá no has sido víctima de este tipo de estafas, o tal vez has recibido dichos mensajes, pero los has ignorado, ¡bien! Pero es importante que sigas estas recomendaciones para evitar caer en esta u otras trampas:

Por ningún motivo recicles contraseñas, pues, aunque esto pueda facilitarte el acceso a tus cuentas también se lo facilita a los estafadores, ¡cuidado!

Usa la autenticación en dos pasos que Facebook ofrece. Esta opción asegurará mucho más tu cuenta y dificultará el acceso a estafadores, además de que recibirás avisos si alguien que no conoces intenta acceder a tu cuenta.

Ten un correo alterno vinculado a tu cuenta, así podrás tener más seguridad.

Si recibes algún mensaje sospechoso, haz caso omiso de él y repórtalo.

Tu seguridad es importante así que tome las precauciones necesarias para evitar malas prácticas.