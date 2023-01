La gente migra por muchas razones y lo ha hecho desde hace milenios: el clima, la búsqueda de oportunidades, el miedo y la inseguridad. Sonia Shah* explica que el migrante prototípico suele ser el tipo de persona que no tiene grandes cuentas bancarias o propiedades, pero es rica en buena salud, habilidades, educación y conexiones con personas en otras latitudes: su capital es portable. Nadie duda de las aportaciones de los migrantes para las sociedades en que se establecen o los beneficios para sus comunidades de origen, pero, dice Shah, la pregunta relevante en esta era de migraciones masivas no es por qué migran las personas, pues ésta es una de las grandes fuerzas de la naturaleza, ancladas en la biología humana y la historia. "La pregunta relevante es qué vamos a hacer respecto a ello". Esta pregunta es clave por la enorme fuerza que la migración representó en la victoria de Trump y en Brexit.

Uno siempre debe tener las botas puestas y estar listo para partir.

MIGUEL DE MONTAIGNE, 1580

Un refugiado solía ser una persona impulsada a buscar refugio debido a algún acto cometido o alguna opinión política sostenida. Bueno, es cierto que hemos tenido que buscar refugio; pero no cometimos ningún acto, y la mayoría de nosotros nunca soñó con tener una opinión radical. Con nosotros el significado del término refugiado ha cambiado. Ahora "refugiados" somos aquellos que hemos tenido la desgracia de llegar a un nuevo país sin medios y tenemos que ser ayudados por comités de refugiados. Antes de que estallara la guerra, éramos aún más sensibles a que nos llamaran refugiados. Nosotros hicimos todo lo posible para demostrar... que éramos inmigrantes comunes y corrientes.

HANNAH ARENDT, 1943

La migración no es un proceso unidireccional; es un proceso colosal que ha estado ocurriendo en todas las direcciones durante miles de años.

MOHSIN HAMID, 2017

La emigración es fácil, pero la inmigración es otra cosa. Salir, sí; pero ¿ser aceptado?

VICTORIA WOLFF, 1943

Lo primero que envía un nuevo migrante a su familia en su casa no es dinero, sino una historia.

SUKETU MEHTA, 2019

Aquí todos son iguales. No hay pobres, no hay ricos. Avienta nombres como Colón, Shakespeare y Buckle y palabras grandilocuentes que no entiendo como civilización. Quiere escribir una canción sobre ellos, pero no tiene tinta, pluma ni papel. Mi hermano Elyahu me dice que si no le gusta este país, puede regresar.

SHOLEM ALEIJEM, 1916

En 1937, la Comisión Dewey llevó a cabo una investigación de los cargos contra León Trotsky formulados durante los juicios montaje de Joseph Stalin en Moscú. "¿De qué país es usted ciudadano, señor Trotsky?", preguntó la comisión. "He sido privado de mi ciudadanía en la Unión Soviética. No soy ciudadano de ningún país", respondió Trotsky. "¿Qué hizo, si es que hizo algo, cuando se le informó de la privación de su ciudadanía?". "Escribí un artículo sobre eso", dijo. "Soy un hombre armado con una pluma".**

La migración ha sido politizada antes de ser analizada.

PABLO COLLIER, 2015

En junio de 2021, la ciudad de San Antonio inauguró su Jardín de la Amistad de América del Norte, una parada de descanso para las mariposas monarca que migraban, con flores silvestres, arbustos y árboles nativos. El objetivo del jardín es "la amistad y la buena voluntad de tres países que trabajan hacia objetivos comunes", dijo un funcionario de la ciudad. "Como insecto migratorio, la monarca es un representante de la migración".

LAPHAM'S QUARTERLY, 2022

Mejor libre en tierra extraña que esclavo en casa.

PROVERBIO ALEMÁN

En 1639, los colonos puritanos de Massachusetts autorizaron la expulsión de "extranjeros pobres" en lo que se cree que fue el primer caso de deportación en Estados Unidos. Poco después, Virginia y Pensilvania aprobaron leyes que restringían fuertemente "la importación de indigentes", lo que incluía a delincuentes y "extranjeros y sirvientes irlandeses".

WIKIPEDIA

Dame tus extenuados, tus pobres... tus masas acurrucadas anhelando respirar libremente, el desdichado desecho de tu ribera rebosante.

EMMA LAZARUS, 1883

Según un mito azteca, el dios de la guerra Huitzilopochtli envió a un grupo de mexicas en un viaje para establecer el nuevo centro del mundo. Después de unos doscientos años de deambular, vieron un águila posada sobre un cactus con sus "alas extendidas hacia afuera como los rayos del sol". Tomando al pájaro como una señal divina de que habían llegado a su destino, "comenzaron a llorar y bailar con alegría y satisfacción".

Soustelle, La vida cotidiana de los aztecas

Los que van al extranjero encuentran un cambio de clima, no un cambio de alma.

HORACIO, C. 20 A.C.

La migración humana es imparable y, dadas las grandes y crecientes diferencias entre las naciones del sur y del norte, está destinada a seguir creciendo. La gran pregunta es si es posible lograr un flujo ordenado; puede volverse ordenado para servir los intereses y necesidades de ambas partes.

* The Next great Migration

** https://www.marxists.org/archive/trotsky/1937/dewey/

